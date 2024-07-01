郭明錤：蘋果新AirPods 相機NPI供應商是鴻海

郭明錤爆料蘋果新AirPods將搭相機模組。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風證券分析師郭明錤週日（6月30日）在社群平台X發文指出，蘋果（Apple）預計將在2026年量產新款配備相機模組的AirPods，相機新產品導入（NPI）供應商是鴻海（2317）。

郭明錤表示，根據供應鏈調查指出，蘋果預計在2026年量產新款配備相機模組的AirPods。而此相機模組規格類似iPhone Face ID的IR相機/接收端 （非發射端）。

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郭明錤指出，以規格來看，這款IR相機的NPI供應商是鴻海，IR相機目前年產能規劃為1800至2000萬顆，約等同1000萬個AirPods，實際需求與訂單則需視屆時市場狀況而定。

郭明錤預期，蘋果新款AirPods將可與Vision Pro、蘋果未來的頭戴裝置搭配使用，以提升空間音訊的用戶體驗並強化空間運算生態。例如：當用戶用Vision Pro看影片並佩戴此新款AirPods時，若轉頭看向某一方向時，則可強調該方向的音源，提升空間音訊/運算體驗。

另外，鑒於IR相機模組可偵測環境影像變化，郭明錤認為，新款AirPods可能也會支援隔空手勢操作，以提升人機交互體驗。值得注意的是蘋果曾經申請過相關專利。

郭明錤表示，蘋果的硬體、軟體與服務規劃向來都是以強化生態競爭力為關鍵，空間運算也不例外。待未來空間運算的商業化條件更成熟，在此領域有顯著領先優勢的蘋果可望將迎來新強勁成長動能。

蘋果6月28日股價收在210.62美元，跌幅1.63%；截至台北時間7月1日早上10點21分左右，鴻海股價暫報215.5元，漲幅0.7%。

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