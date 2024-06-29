乾旱改善！巴拿馬運河每日通行船隻數量增加了

由於降雨量增加，巴拿馬運河提高每日船隻通行量。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於近幾個月降雨量增加，巴拿馬運河管理局宣布，7月22日起，每日通行船隻總數將增至34艘，8月5日起再擴增至35 艘。

希臘媒體《Hellenic Shipping News》28日報導，巴拿馬運河管理局表示，通過運河最大船閘的船舶最大吃水將增加到47英尺（約14.33 公尺），7 月 11 日增加到 48 英尺（14.063 公尺）。

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此外，從7 月11 日起每日通行船隻數量從32 艘增加到33 艘，7 月22 日起再增加到34 艘。從 8 月 5 日起，將增加新巴拿馬型船閘的新預訂時段，每天通行船隻總數將達到 35 艘。

報導指出，儘管雨季已經到來，但巴拿馬和巴拿馬運河的水資源挑戰仍然存在，這提醒人們，氣候變遷及其影響是一個需要立即關注和採取具體行動的現實。潛在的解決方案包括從巴拿馬 51 個流域和湖泊中尋找替代水源，以及提高儲存能力，以確保巴拿馬人口獲得足夠水源和運河運作順暢。

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