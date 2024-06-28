第2家低軌衛星客戶來了 燿華下半年放量

燿華今年低軌衛星營收明顯成長，第二季營收比重拉高20%，第二家國際客戶已加入，預估第三季放量。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠燿華（2367）今日召開法說會，燿華因低軌衛星HDI板大增，今年營運明顯轉佳，燿華表示，今年低軌衛星營收明顯成長，第二季營收比重拉高20%，第二家國際客戶已加入，預估第三季放量，低軌衛星營收佔比有望穩定提高。

燿華指出，因公司淡出手機、無線耳機等消費性電子產品，淡旺季不明顯，上下半年營收比重相仿，預估第3季稼動率維持在80-85%，與上季差不多，看好低軌衛星、車用與AI應用3大領域發展。

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燿華分析，低軌衛星衍生出汽車連接、災難應變、穿戴式醫療保健及AR/VR等應用正逐漸發展，研調機構預估有望創造200億美元的市場，目前燿華以地面接收器應用板為大宗，天上衛星比重今年約10%，隨著地面接收器更換新品，面積更大，平均單價亦增加10-20%，有助未來毛利率表現，預估第三季低軌衛星營收應與上季持平，需再看客戶拉貨狀況，第二家低軌衛星客戶加入，今年該客戶佔低軌衛星營收比重約10%。

至於AI應用也是燿華發展重心，AI伺服器、AI PC對於高速運算需求提高，新客戶相關AI產品下半年開始投產，明年成長力道強；汽車電子因高頻高速通訊傳輸、自動駕駛輔助系統迭代升級以及電動車需求的驅動下，看好未來汽車電子業務也將有穩定成長。

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