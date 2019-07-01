美總統辯論牽動亞幣走勢！日圓破161，台幣貶轉升（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美總統辯論會牽動亞幣走勢，台北時間9點辯論會開始，美元指數即升破106大關，日圓兌美元匯率應聲貶破161，再創38年新低，人民幣離岸價也一度跌落7.3，新台幣兌美元匯率在央行指揮出口商進場拋匯，一度升破32.5元大關，中午暫收32.501元，升值2.9分，台北外匯經紀公司成交量5.75億美元。

美國總統拜登與川普首場電視辯論會登場，一開場即就美國經濟、通膨問題交峰，使得美元指數直接升破106、最高來到106.13。美元轉強，非美貨幣遭殃，尤其先前才剛被美國財政部列為匯率觀察名單的日本，日圓早盤最低來到161.27，續寫1986年以來新低價紀錄。

請繼續往下閱讀...

反而中國官方今日調升人民幣中間價，外界解讀中國人行釋出穩匯訊號，人民幣離岸價隨美元急升雖一度跌落至7.3之下，但隨即拉升至7.295，震盪加劇。

新台幣匯價昨日在央行進場調節下結束連4黑，收32.53元當日最高，一早與國際匯市連動，又貶回32.59元，惟台股重振雄風、人民幣翻揚，台幣在10點半後由貶轉升，最高升抵32.48元。

匯銀主管觀察到，近日台幣走勢與人民幣較為貼近，跟日圓連動性不大，可能是兩岸貿易競爭關係的緣故。後續除了觀察美元變化，更要緊盯美元人民幣能否守住7.3防線。

至於日圓跌勢何時能止？目前匯銀看法不一，關鍵還是美日利差問題，日銀出手干預只能短暫「止渴」，長期還是要看聯準會臉色，這也是日銀遲遲未出手原因，建議可以先看看今晚美國公布的PCE數據，若美國通膨數據有一點進展可能就會使市場重燃Fed降息希望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法