科技股拋售拉警報！高盛：對沖基金賣出創2017年來最高紀錄

科技股抛售拉警報！高盛資料顯示，對沖基金賣出創2017年來最高紀錄（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著輝達（NVIDIA）、蘋果股價創新高，對沖基金大舉拋售科技股，高盛數據顯示，6月對沖基金賣股創下2017年來最高紀錄。

更重要的是，推動輝達、蘋果等公司，今年創下歷史新高的動量因子式投資也是步履蹣跚。高盛數據顯示，對沖基金的動量風險部位出現6個月來首次出現下降。“多頭集中度”和“多頭擁擠度”都出現了明顯下降，並處於今年以來最低水平，這表明多空基金經理在獲得強勁回報後，已經對這些因素可能出現的下跌變得更加警惕。

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外媒報導，根據高盛主要經紀商數據顯示，對沖基金拋售最多的是半導體和半導體設備股，其次是軟體和互聯網股。

高盛指出，輝達在上週末市值縮水4300億美元後，股價一直起伏不定，而且，6月份對於大型科技股來說向來是1個動盪的月份，之前輝達、微軟、亞馬遜、Meta Platforms和蘋果的迅速崛起，佔了今年標普500指數15%漲幅一半以上。

對沖基金削減風險部位與上週科技相關基金創紀錄的資金流入形成鮮明對比，以科技股為主的納斯達克100指數在6月18日觸及紀錄新高。科技股在標普500指數中的權重上週達到33%，為約24年來最高水平。

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