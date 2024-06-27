娶台灣之星頻寬超過10MHz 台灣大申請展延被NCC駁回

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕電信業者台灣大哥大與台灣之星去年底正式合併，但合併後台灣大哥大在1GHz以下頻段總頻寬超過10MHz，超額頻段將在6月30日到期。國家通訊傳播委員會（NCC）今駁回台灣大哥大展延履約申請，要求繳回超額頻寬或轉讓。若台灣大哥大到期未繳回頻寬，須繳30萬元怠金；若7月後持有超頻頻寬並發射訊號，最高可罰500萬元。

台灣大哥大表示，訴訟仍在進行中，會持續與主管機關NCC及數發部溝通，努力到最後一刻。

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台灣大哥大在去年合併台灣之星，遠傳電信也在去年合併亞太電信，兩家業者在合併後都有超額頻譜。NCC當初通過兩合併案的一項附加條款就是要求台灣大哥大、遠傳在今年6月30日前繳回超額頻譜。遠傳已在4月初繳回超額頻譜，台灣大哥大則向NCC申請展延，並針對原處分在法定救濟期間內提出行政訴訟。

NCC今天下午舉行第1125次委員會議審議此案，NCC駁回台灣大哥大展延。NCC認為，台灣大哥大在法定救濟期間內就提出行政訴訟，不適用「行政程序法」第128條第1項規定申請變更原處分，因此駁回。

NCC專門委員黃睿迪表示，台灣大哥大可選擇將超額頻寬繳回、轉讓其他業者，或與其他業者交換，若台灣大哥大到期未繳回頻寬，NCC會發文提醒履行處分，若台灣大哥大仍未履行，須繳交30萬元怠金。若台灣大哥大遲未履行可連續裁罰。

另外，若台灣大哥大在6月30日後仍持續發射頻率，NCC會量測使用頻率並裁罰，可依據「電信管理法」第75條開罰50萬元至500萬元罰鍰。

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