Fed不急降息！新台幣早盤重貶2角 叩關30字頭

Fed不急降息！美元飆升、亞幣跳水 新台幣重貶逾1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等關稅大限到數，台灣稅率仍待公布，而聯準會（Fed）主席鮑爾扛住降息壓力，對9月降息預期潑冷水，美元指數隨後飆漲，非美貨幣紛紛跳水，日圓兌美元匯率逼近150、人民幣離岸價一度貶破7.2大關，新台幣兌美元匯率反應國際匯市，早上10點半貶至29.916元，重貶約2角。

聯準會30日宣布利率維持在4.25%至4.5%間，如市場預期，但有兩位官員表達異議，為30年首見。對於美國總統川普稍早對媒體指出，「聽說聯準會9月會降息」。鮑爾則否認此一說法，表示當前「不確定性仍高」、「一切取決於數據」、「不會提前做決定」，當前通膨仍高於目標，關稅議題是否推升通膨也還要觀察。他也警告川普切勿干預聯準會決策，強調央行獨立性至關重要。

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鮑爾談話後美股走勢震盪，美元指數一度飆升至99.98、逼近100大關，為5月中以來新高。

美元轉強、非美貨幣承壓，加上對等關稅大限將至，南韓取得與日本一樣15%輸美關稅，外加3500億美元投資，市場預期台灣若要拿到同樣待遇，恐怕將付出不少代價。

新台幣匯價一早以29.77元、貶值5.1分開出，台幣貶壓沈重，不但一舉貶破29.8元，截至10點半已來到29.916元。

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