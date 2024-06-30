每年7、8月是學生們最快樂的暑假，許多人會利用暑期長假安排吃吃喝喝玩樂小旅行。（示意圖，資料照）

暑假概念股是什麼？

每年7、8月是學生們最快樂的暑假，許多人會利用暑期長假安排吃吃喝喝玩樂小旅行，暑期長假同時也是國內旅遊、商機旺季。

隨著暑期旺季即將到來，市場看好相關商機井噴，帶動暑假概念股躍居市場買盤追捧的亮點。而目前市場上所謂「暑假概念股」，包括航空、旅行社、飯店餐飲、食品、遊戲股等族群。

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相關概念股

1.夏都（2722） 收盤價 55.7元 週漲幅-4.46%

暑假即將來臨，預料將帶動國旅住房需求，飯店業者夏都（2722）有望受惠。

夏都旗下共有大家耳熟能詳的墾丁夏都、台南夏都城旅、夏都富朗酒店、台南夏都捷旅及恆春夏都溫泉酒店。

隨著暑假旺季到來，預計墾丁夏都住房會愈來越好；夏都富朗酒店重新整修後開幕，客房間數原54間增加至93間以及增設背包客61個床位，提供給住客低中高價位之各式客房選擇，並逐漸在台南火車站（赤崁文化園區）打出知名度。

夏都自結5月合併稅前虧損590萬元，累計前5月合併獲利1860萬元，每股稅後0.16元。

2.晶華 （2707）收盤價209.5元 週漲幅-1.18%



晶華麗晶酒店集團（2707）2024年第1季營運動能暢旺，歸屬母公司稅後淨利4.42億元，年增達17.46％，創同期新高、歷史第4高，每股盈餘3.33元。

今年前5月晶華自結合併營收26.68億元、年減5.09％，主因是受到旗下太魯閣晶英酒店4月花蓮強震暫停營業影響。

晶華表示，太魯閣國家公園是最重要的國際觀光景點，目前花蓮路況已穩定，但仍希望再通過颱風季的壓力測試確認，目前希望太魯閣晶英酒店能在9月重新開幕營運。

對於陸客遲未開放，晶華表示，陸客在晶華的比重向來只有個位數，因此對晶華沒有影響。不過，公司觀察包括韓國、歐洲、北美、東南亞旅客在疫後出現明顯增加，認為兩岸若能先有更多商務往來，對台灣就會有很大幫助。

展望2024年，晶華將依訂定市場行銷策略，持續經營海內外市場。其中，晶華深耕多年的零售事業將有突破性斬獲，公司頗負盛名的冠軍牛肉麵禮盒預計將打進日本市場，並進軍英、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等地超市銷售，預料將為公司建構新成長引擎。

3.華航 （2610）收盤價23.7元 週漲幅0



華航（2610）是台灣規模最大的航空公司之一，航線網絡涵蓋亞洲、北美、歐洲和大洋洲等地區，提供廣泛的客運和貨運服務。不僅如此，華航還涉足機場地勤、機務維護等多元業務，構建完整航空服務鏈。

7月起進入出國旅遊季，航空產業再受惠特定載貨需求，預料將迎來史上最旺季。隨著暑假臨近，華航近來股價攻勢再起，且有機會挑戰前高24.9元。

華航5月份合併營業收入為161.03億元，年增11.28%，累計1至5月營收813.13億元，年增12.4%。

4.長榮航 （2618）收盤價38.15元 週漲幅0.79%



即將進入暑假旅遊旺季，長榮航（2618）提前迎接暑假，股價站穩37元，近日公司股價攻勢再起，目標突破前高38.5元。

外資認為航空貨運將進入新的循環週期，加上高票價可帶來高獲利，日前將長榮航評等從原先的「中立」調升至「買進」，目標價也從30元調高漲43元。

長榮航空5月合併營收180.9億元，年增率為14.74%，客運營收達115.96億元，年增率6.78%，創下史上營收第4高；累計今年1至5月合併營收達878.7億，年增16.54%。

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