著名旅遊指南《孤獨星球》退出中國 關閉辦公室、社群全停更

《孤獨星球》宣布關閉中國辦公室。圖為《孤獨星球》創辦人托尼·惠勒（Tony Wheeler）和莫琳·惠勒（Maureen Wheeler）2006年在香港遠眺維多利亞港。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）週二（26日）宣布，由於過往疫情影響與公司戰略調整，《孤獨星球》已關閉中國辦公室，停止在中國的出版業務，此外，《孤獨星球》在中國的所有官方社群媒體帳號，包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等，都已停止更新。值得注意的是，《孤獨星球》的中國版雜誌，已在2022年底宣布停刊，這次更是直接關閉中國辦公室，退出中國。

根據公告，《孤獨星球》中國分公司表示，已經陪伴大家10個年頭，自2013年以來，《孤獨星球》在中國出版了超過300種中文旅行指南和旅行讀物，累計銷售數百萬冊，激勵並幫助上千萬中國旅行者從中獲取旅行靈感、自主地制定攻略、規劃行程，在旅行中深入了解目的地，並勇於擁抱廣闊與未知。

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公告指出，讀者仍可以在京東、當網、多抓魚等中國網路平台上，買到《孤獨星球》之前出版過的中文書目，但暫時不會再有新的中文指南書面世了。不過《孤獨星球》仍有製作英文版的指南與讀物，可供讀者購買。

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