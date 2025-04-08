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美國再公布「10大貿易不公」 中國第1個被點名

2025/04/08 10:46

美國近日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」後，現再度發文強調（spotlighting）「10項不公平貿易行為」，開頭就點名中國。（法新資料照）美國近日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」後，現再度發文強調（spotlighting）「10項不公平貿易行為」，開頭就點名中國。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕先前美國貿易代表署（USTR）公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對美規車輛設置技術性貿易障礙，也關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法，現又再度強調（spotlighting）「10項不公平貿易行為」，開頭就點名中國，而在此次台灣則未上榜。

USTR透過社群媒體X宣布「10項不公平貿易行為」，並列出美國所承受的損失。文章開頭就指中國，表示單在1個電子商務平台上，每個月就有超過10萬面中國製造的美國國旗售出，導致美國製造商損失200萬美元（約新台幣6597萬元）的銷售額，最終造成就業機會流失和企業倒閉。

文章強調：「美國國旗應該是美國製」。

USTR也點名印度及泰國，表示印度禁止進口美國乙醇作為燃料，泰國同樣限制燃料乙醇進口，需要批准和許可證，但自2005年以來便未曾核發過這類許可。如果美國能取得對印、泰燃料乙醇出口市場准入，每年將可增加至少4.14億美元（約新台幣136億元）的出口值。

此外日本也在USTR公布的「10項不公平貿易行為」榜上。USTR推文指出，日本對美國海鮮維持高達10.5%的關稅，並對多種魚類實施複雜的進口配額制度，讓美國出口商難以穩定進入市場。

USTR表示，這些不公平的貿易做法每年造成美國海鮮業約1.89億美元（約新台幣62億元）的出口損失，損害仰賴全球市場來維持生計的美國漁民與沿海社區。

歐洲聯盟（EU）的「反砍伐森林產品規則」（Regulation on deforestation-free products，簡稱EUDR）也被USTR點名。

USTR指出，這項規則禁止進口牛、可可、橡膠及木材等7種產品，除非出口商符合各種繁瑣的合規要求。「據估計，EUDR可能影響美國每年價值86億美元的農業及工業出口」。

除了上述，安哥拉、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、南美洲（特別是巴西、秘魯、哥倫比亞和厄瓜多爾）、阿爾及利亞（Algeria）、肯亞（Kenya ）、奈及利亞（Nigeria）等也被USTR點名。

USTR還附上3月31日上架的年度「國家貿易評估報告」連結，供外界參考美國出口商面臨的其他不公平貿易行為。

「國家貿易評估報告」涵蓋美國近60個貿易夥伴，其中點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

行政院經貿談判辦公室1日回應，貿易對手國對於貿易管理措施的合理性，彼此難免有不同觀點，政府將持續與美方溝通。

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