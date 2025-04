美國再公布「10大貿易不公」 中國第1個被點名

美國近日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」後,現再度發文強調(spotlighting)「10項不公平貿易行為」,開頭就點名中國。(法新資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕先前美國貿易代表署(USTR)公布「2025年對外貿易障礙評估報告」,點名台灣對美規車輛設置技術性貿易障礙,也關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示,及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法,現又再度強調(spotlighting)「10項不公平貿易行為」,開頭就點名中國,而在此次台灣則未上榜。

USTR透過社群媒體X宣布「10項不公平貿易行為」,並列出美國所承受的損失。文章開頭就指中國,表示單在1個電子商務平台上,每個月就有超過10萬面中國製造的美國國旗售出,導致美國製造商損失200萬美元(約新台幣6597萬元)的銷售額,最終造成就業機會流失和企業倒閉。

文章強調:「美國國旗應該是美國製」。

USTR也點名印度及泰國,表示印度禁止進口美國乙醇作為燃料,泰國同樣限制燃料乙醇進口,需要批准和許可證,但自2005年以來便未曾核發過這類許可。如果美國能取得對印、泰燃料乙醇出口市場准入,每年將可增加至少4.14億美元(約新台幣136億元)的出口值。

此外日本也在USTR公布的「10項不公平貿易行為」榜上。USTR推文指出,日本對美國海鮮維持高達10.5%的關稅,並對多種魚類實施複雜的進口配額制度,讓美國出口商難以穩定進入市場。

USTR表示,這些不公平的貿易做法每年造成美國海鮮業約1.89億美元(約新台幣62億元)的出口損失,損害仰賴全球市場來維持生計的美國漁民與沿海社區。

歐洲聯盟(EU)的「反砍伐森林產品規則」(Regulation on deforestation-free products,簡稱EUDR)也被USTR點名。

USTR指出,這項規則禁止進口牛、可可、橡膠及木材等7種產品,除非出口商符合各種繁瑣的合規要求。「據估計,EUDR可能影響美國每年價值86億美元的農業及工業出口」。

除了上述,安哥拉、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、南美洲(特別是巴西、秘魯、哥倫比亞和厄瓜多爾)、阿爾及利亞(Algeria)、肯亞(Kenya )、奈及利亞(Nigeria)等也被USTR點名。

USTR還附上3月31日上架的年度「國家貿易評估報告」連結,供外界參考美國出口商面臨的其他不公平貿易行為。

「國家貿易評估報告」涵蓋美國近60個貿易夥伴,其中點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙,並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示,及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

行政院經貿談判辦公室1日回應,貿易對手國對於貿易管理措施的合理性,彼此難免有不同觀點,政府將持續與美方溝通。

In honor of @POTUS' historic trade action, USTR is spotlighting another 10 unfair trade practices faced by American exporters.



1/10: Over 100,000 Chinese-made American flags are sold every month on just one e-commerce platform alone, resulting in $2 million in lost sales for… pic.twitter.com/VoY7kImFB2