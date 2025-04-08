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WSJ：蘋果將擴大印度製iPhone對美銷售 應對關稅

2025/04/08 10:44

知情人士表示，蘋果計劃擴大印度製iPhone對美國的供應，以應對關稅政策。（法新社）知情人士表示，蘋果計劃擴大印度製iPhone對美國的供應，以應對關稅政策。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，科技大廠蘋果（Apple）計劃從印度向美國出口更多iPhone，以抵銷中國關稅的高昂成本。

《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）日前公佈新的對等關稅，將中國的關稅提升至54％，同時將對印度商品徵收26％關稅。週一（7日）川普再放話，如果中國不撤回報復措施，將進一步上調對中關稅。

蘋果內部的調整預計只是短期權宜之計，因為蘋果正試圖獲得關稅豁免。在川普首個任期期間，華府就為蘋果提供了關稅豁免。知情人士表示，蘋果認為當前的情況還不明朗，暫時還不會推翻以中國為中心的供應鏈。

iPhone是蘋果的代表性產品，佔蘋果營收的50％左右。該公司製造業嚴重依賴中國，引發投資人對關稅影響的擔憂，導致蘋果的股價在對等關稅宣佈後3個交易日內重挫19％，創下近25年以來最糟的3日表現。

美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）表示，在關稅宣佈之前，蘋果預計今年將在印度生產約2500萬支iPhone，在正常情況下，其中約有1000萬支手機會供應印度本土市場。若是蘋果將所有印度製iPhone轉而銷往美國，那麼今年將可以滿足美國約半數的iPhone需求。近年來，蘋果一直致力於提高印度在iPhone的產量。

根據TechInsights數據，以iPhone 16 Pro來看，美國對中徵收關稅可能會導致目前550美元（約新台幣1.8萬元）的硬體成本增加約300美元（約新台幣近1萬元），而目前iPhone 16 Pro的零售價為1100美元（約新台幣3.6萬元）。由於印度面臨的關稅大約是中國的一半，透過增加印度製iPhone對美國的供應，可以盡量縮小損失。

川普希望透過關稅重振美國製造業，但分析師和供應商表示，要蘋果將iPhone
產線轉移回美國本土是行不通的，因為成本將遠遠超過支付關稅的成本。研究公司維德布什（Wedbush）在最近的報告中直言，如果消費者想要一支售價3500美元（約新台幣11.5萬元）的iPhone，那麼蘋果應該在紐澤西州、德州或其他州製造他們。

蘋果在中國生產許多iPhone零件，但近年來在印度組裝更多的裝置，這使得該公司可以將這些iPhone的原產地標註為印度。自2017年以來，蘋果與合作夥伴開始在印度組裝iPhone，原先從舊款裝置起步，逐漸跟上最新機款的發行。這項政策解決了中國風險，同時也可以避免蘋果在印度銷售時面臨的進口關稅。

不過，蘋果的生產中心仍在中國，鴻海富士康等製造夥伴在那裡營運大型工廠，利用中國強大的供應商網路、勞動力和政府支持。與此同時，蘋果正在美國投資生產其他商品，包括Apple Intelligence等AI（人工智慧）所需的伺服器。

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