LTN經濟通》全球咖啡上漲 都是中國人害的？

近年愈來愈多的越南農民選擇放棄咖啡改種榴槤，帶動原本相對平價的羅布斯塔咖啡價格走高。（彭博資料照）

中國進口需求大 越捨咖啡種榴槤

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於氣候因素、亞洲消費量增加，帶動咖啡豆價格居高不下，而越南出現另一大因素牽動咖啡產量，隨著水果之王榴槤近年在中國熱銷，愈來愈多的農民選擇放棄咖啡改種榴槤，以賺取更高的利潤，原本相對平價的羅布斯塔咖啡，價格也一路衝高。

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由於運輸費和燃料費上升等因素導致的全球通膨，歐美大企業正在從中南美產量較多的高級阿拉比卡咖啡豆，轉向價格相對低的羅布斯塔，推動價格。與此同時，東南亞和中國的消費成長這項長期結構性也推高了價格，2022年10月至2023年9月，亞太地區消費量達4450萬袋（每袋60公斤），超過全球總消費量的4分之1，過去4年成長了12％。同一期間，全球僅成長1％。

越南是羅布斯塔咖啡最大生產國，亞洲消費量成長之際，越南近年咖啡產量卻出現下滑，國際咖啡組織（International Coffee Organization，ICO）統計，越南2022年10月至2023年9月的咖啡產量為2920袋，相較1年前的產量減少了9.8％。在倫敦交易的羅布斯塔期貨，4月底創下新高，突破每噸4500美元（約新台幣14.5萬元）。儘管在這之後價格回落，但仍遠高於去年底的價位。

6月27日收盤倫敦交易的羅布斯塔期貨，為每噸4057美元。

越南是羅布斯塔咖啡最大生產國，亞洲消費量成長之際，越南近年咖啡產量卻出現下滑。（路透資料照）

每公頃榴槤 可以帶來約7萬美元的利潤

由於高售價的優勢和進口市場的偏好，相較於辣椒、火龍果、橡膠等農作物，榴槤在出口農產品當中的地位大大上升。過去5年內，越南的榴槤種植面積每年成長近25％。

越南最大農產品貿易商Intimex董事長，杜河南（Do Ha Nam）表示，從來沒有1種農產品像榴槤一樣，剛進入國際市場就迅速創造數十億美元外匯收入。據報，每公頃榴槤可以帶來約7萬美元（約新台幣225.6萬元）的利潤，相較之下，每公頃米或咖啡1年可生產約6000美元（約新台幣19.3萬元）的利潤。

越南農業部的數據顯示，目前越南榴槤已銷往24個市場，其中對中出口佔越南榴槤出口總額的98％以上，部份業者預測，未來幾年仍將是越南高價水果的主要消費市場，預計2019到2025年間，榴槤產業的年成長率約7.2％。

中國榴槤需求不斷上升，到2025年市場規模預估將達到200億美元。（法新社資料照）

中國人愛吃榴槤 越南取代泰國進口地位

被譽為水果之王的榴槤，近年在中國愈來愈受歡迎，分析師表示，中國榴槤需求不斷上升，到2025年市場規模將達到200億美元（約新台幣6447億元）。

去年，越南共出口60.3萬噸榴槤，其中超過59.5萬噸運往中國，相當於98.6％，出口總額超過22億美元（約新台幣709.1億元）佔蔬果出口總額近40％。隨著越南持續擴大產能，2024年榴槤對中出口額有望突破35億美元（約新台幣1128.2億元）。

多年以來，泰國一直是中國唯一的榴槤供應商，2022年，越南榴槤進入中國市場以來，一直瓜分市場，去年越南榴槤在中國的市佔近32％。今年1、2月，越南成功超車泰國，成為中國最大的榴槤來源國，越南前2個月共出口3萬2750噸，在中國市佔大幅成長至57％。

今年1、2月，越南成功超車泰國，成為中國最大的榴槤來源國。（歐新社資料照）

越以低價 大量出口榴槤至中國

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）表示，越南的季節適合榴槤生長，全年都是榴槤產季，特別是泰國榴槤還沒有成熟的季節。另外，越南地理位置更具優勢，將新鮮榴槤運至中國的時間僅需要1.5天，反觀泰國則需要7到10天。據中國海關總署數據，4月越南榴槤進口價格價格為每噸4.22美元（約新台幣136元），泰國榴槤進口價格每噸5.80美元（約新台幣187元）。

中國強勁需求下，今年3月，越南湄公河三角洲的A級金枕頭榴槤價格達到每公斤21.8萬至23萬越南盾（約新台幣316至333元）相較去年同期上漲15％；B級價格落在19.5萬至20萬越南盾（約新台幣282元至290元）；C級價格為10萬至14萬越南盾（約新台幣145至203元）。但隨後因為產量增加，榴槤價格開始回落。

泰國商業部國際貿易推廣局（Department of International Trade Promotion，DITP）去年表示，越南目前僅允許向中國出口新鮮榴槤，泰國則可以出口新鮮、冷凍和加工榴槤，如果中國開放越南冷凍榴槤，該國出口量將進一步增加。

越南農業部副部長馮德進（Phung Duc Tien）也提到，如果2024年越南與中國簽訂冷凍榴槤出口協議，出口預計將進一步增加。越南蔬果協會的鄧福原預估，中越正式簽訂協議，開放冷凍榴槤出口後，可能會帶動越南年出口量增30％。

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