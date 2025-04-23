預知川普會限制出口 中國3科技巨擘囤積輝達H20晶片

在川普政府宣布出口限制前，多家中國大型網路公司早已囤積輝達價值數十億美元的H20晶片。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部4月14日向輝達發布「無限期有效」的出口管制通知，該公司若對中國出口H20圖形處理器（GPU）必須先取得許可，以確保美國的人工智慧（AI）技術領先地位與國家安全，引發市場震撼。根據外媒報導，在美國宣布出口限制前，多家中國大型網路公司早已囤積價值數十億美元的H20晶片。

《紐約時報》報導，輝達生產的H20晶片，是將先進的H100晶片下修規格，以符合前總統拜登頒布的管制命令，藉此得以出口至中國，但鑑於中國科技大廠近期為因應貿易戰，正積極採購晶片囤積庫存，因此川普政府決定擴大管制範圍，向北京當局施加壓力。

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但據《日經新聞》報導，字節跳動、騰訊和阿里巴巴等從去年就開始為美國可能限制H20片出貨而做準備，上述3家公司先前要求輝達盡快運送約100萬片H20晶片，約相當於全年供應量，且最好在5月底前出貨，但因川普政府在4月初宣布出口H20晶片須先取得許可，因此實際供貨量未達這個數字。

知情人士透露，這些緊急訂單的價值超過120億美元，其中數十億美元的H20晶片已在新限制措施生效前出貨；其中，字節跳動是最積極搶購輝達晶片的公司之一。

一名中國科技公司主管表示，H20晶片被管制並不令人意外，業界普遍都預期到這一點，中國個大科技公司都已提前囤積H20晶片，畢竟當時H20晶片尚未被禁，且性能又強，為何不囤積？

除了向輝達緊急下單，中國科技公司也設法在海外購買H20晶片，以避開美國出口管制。美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今年2月發布報告指出，DeepSeek和中國人他AI公司可能透過新加坡的中間商買到H20晶片，從而避開了美國對購買輝達晶片的限制，並援引《路透》2月的一篇報導，稱新加坡政府逮了3人，理由是他們非法將輝達先進晶片出口至DeepSeek。

事實上，《北京商報》近日就報導，輝達某GPU經銷商透露，DeepSeek引發科技圈高度關注後，騰訊、阿里巴巴、字節跳動3家公司開始大舉追加H20晶片訂單，因為客戶擔心管制政策實施而搶購現貨，價格幾乎呈現「一天一價」的波動狀況。

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