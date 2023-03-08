茶水價位超越頂級洋酒 一瓶3千元台東冷萃茶進軍日本市場

陳錫卿的冷萃茶價位高過頂級洋酒，滴滴回甘。（陳錫卿提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕一瓶750毫升類紅酒瓶內裝茶水，售價3千元，顛覆一般人對茶與酒之間的價位落差！這兩款台東業者開發的頂級冷萃茶，隨台東縣府到日本東京國際食品展參展，準備開拓日本市場。

台灣茶王陳錫卿開發的冷萃茶有兩款，採洋酒瓶裝，國內售價每瓶3千元，目前正在東京國際食品展參展。（記者黃明堂攝）

這是由在2005年全國茶賽奪得總冠軍的茶王陳錫卿所經營的允芳茶行開發的茶飲，單瓶售價比許多款知名洋酒還高，專攻法式餐廳等頂級消費市場，原本在東奧時以紅烏龍及清香烏龍兩瓶組合價台幣7千元一度打入日本市場，但因疫情而退縮，此次在東京國際食品展，再與日本業者洽談。

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陳錫卿說，一般泡茶是採熱泡，但是，冷泡更能逼出茶葉香氣及保留營養成分，他的冷萃茶以是攝氏0到5度的低溫，在無塵室的環境中緩慢浸泡，經過3天時間，泡出回甘口感。

他說，如果在一般環境下長時間冷泡，難免會孳生細菌，所以須在無塵環境中冷萃及裝瓶，為確保瓶裝期間不被細菌入侵，他特別從捷克進口琉璃蓋取代一般紅酒瓶的橡木塞，瓶子也採用深色瓶，避免陽光照射變質。

陳錫卿說，以前喝茶是三五老人喝著熱騰騰的茶，但時代在變，年輕人不這樣喝茶了，為了開發出不同的喝茶方式，他投資設備研發冷萃茶，目前有80%重發酵的紅烏龍及18%輕發酵的清香烏龍，都是選用頂級茶品製作。

他說，雖然訂價高，但2年來在國內頂級消費市場還有不錯的銷路，期待在疫情過後，好茶也能走出台灣，進軍國際頂級消費市場，爭取高端客戶。

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