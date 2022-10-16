鏡電視三董一監集體請辭 NCC：尚未收到書面變更文件

鏡電視風波不斷，鏡電視企業界股東派的三董一監上週集體請辭，鏡電視董事會形同瓦解。圖為國民黨團於立法院交通委員會為鏡電視要求NCC主委陳耀祥下台。（資料照，記者陳心瑜攝）

〔記者陳心瑜／台北報導〕鏡電視企業界股東派的三董一監上週集體請辭，鏡電視董事會形同瓦解，有股東主張NCC應援引「保留廢止許可權」對鏡電視撤照，有關鏡電視董監事辭任消息，對此，NCC回應，有關鏡電視董監事辭任消息，將依法監理廣電媒體，公司治理應循法律程序處置。

NCC說，鏡電視上週部分董事會董事及監察人辭任之訊息，尚未收到書面變更文件，請該公司依法定程序處理，將依法辦理，秉公處置。

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NCC說明，有關媒體報導辭任的三董一監都不是該公司股東，因為根據該會對鏡電視之附款，單一股東持股不得逾資本總額百分之15，且除交付信託外，其持股超過資本總額百分之5者，不得擔任董監事，目前尚未收到相關變更書面文件，該公司董監事如有任何異動，應依公司法相關程序完備後，向NCC送件申請營運計畫變更。針對該案NCC將視情況，請該公司所有股東到會陳述意見。

NCC補充，尊重股東會及董事會依法運作，將本於職權監理該公司，並持續追蹤該公司是否依申設許可之附款營運，另外，將請當事人補正說明暨進行相關行政調查，對當事人有利不利事項，並將一律注意而對於鏡電視內部紛擾頻傳，後續如相關爭議進入訴訟階段，NCC亦尊重犯罪偵察程序及司法審查結果，並依法定職權配合處理。

NCC呼籲，鏡電視公司經營團隊，如對公司經營或人事決定有任何意見，建議應當以法定程序處理，而非將內部問題外部化。關於部分媒體影射NCC有洩密疑慮，如有實質證據證明公務員洩密，請相關檢舉人具體提出證據，該會定依法究辦。NCC作為獨立監理機關，各委員獨立行使職權，並透過委員合議制，以嚴守客觀、中立及專業之立場依法監理，後續並將依法審理鏡電視新聞台相關案件，如於程序中發現有不法情事，亦將依法究辦，並以實際監理作為賡續維護NCC作為監理機關之獨立與公正。

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