快看帳單！全台無預警大停電 「黃金H組」不受影響

住戶只要拿出自家台電帳單，就可以知道輪流停電組別，而「黃金H組」就是不列入限電對象。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為興達電廠開關場事故，造成全台無預警大停電，民眾發現有些住宅沒停電，拿出台電帳單一看才知道，原來就住在傳說中的「黃金H組」，也就是住在國防、交通、醫院、政府機關等重要場所附近，不列入限電對象。

因為興達開關場事故，造成全台無預警大停電，彰化市通往鹿港的交通要道彰鹿路，部分紅綠燈也受到影響。（記者劉曉欣攝）

台電彰化區處表示，台電將全台用戶分為A組到I組，總共有9組，其中H、I、J組因為具有國防、交通等特殊用途，不納入限電範圍，其餘的組別，如果有需要的話，將會進行分組輪流限電。

請繼續往下閱讀...

台電彰化區處指出，住戶要知道自家的組別，只要拿出台電的帳單就可以看到，只要名列H組的話，就不會限電，這是為了讓政府機關、醫院或是交通等重要單位，都能夠維持運作，H組的住家附近可能就是有車站、縣府或是醫院等等，都是由相同的饋線來供電，所以不列入限電對象。

不過，有民眾質疑，明明就住在醫院對面，卻還是會停電？台電彰化區處強調，台電主要是維持醫院、交通與政府機關的緊急用電需求；也就是說，鄰近住戶必須與醫院、交通與政府機關是由相同的餽線所供電，才會被納入H組，就算住在醫院旁邊，可能因供電的饋線不同，就不會納入H組。

台電彰化區處強調，由於I組為特高壓工業用戶，J組為電廠的配電變壓器饋線，這兩個組別均非民宅，因此，民宅不納入限電對象的就只有H組，民眾只要拿出帳單就可以確認自家的組別。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法