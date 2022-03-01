台北熊好券第三波抽獎 10萬幸運兒免登記就中獎

台北市政府今發送第三波加碼振興「熊好券」，今早完成線上抽獎，合計有10萬2061名幸運兒獲得第三波熊好券感恩回饋禮。 （台北市政府提供）

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府今發送第三波加碼振興「熊好券」，此次免先登記，凡是參加前兩波活動並將熊好券全數使用完畢者，自動可取得第三波抽獎資格，今早北市府已完成線上抽獎，合計有10萬2061名幸運兒獲得第三波熊好券感恩回饋禮，系統將於今下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾。

北市熊好券經過兩波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％；北市府秘書長陳志銘表示，為回饋前兩波持熊好券振興台北經濟的民眾，今推出第三波熊好券抽獎，民眾不必先登記，凡前兩次熊好券全數使用完畢即自動取得抽獎資格。

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陳志銘指出，本次面額1000元的住宿券及面額均為100元饗購、藝文、市集、運動等五種票券將會各抽出一個幸運號碼，只要號碼與身分證末碼相同即可再次獲得票券。

今早北市府在2為律師見證下於線上完成抽獎，住宿券中獎號碼為「0」，共3133人獲得1張；饗購券中獎號碼為「7」，共8萬3383人獲得饗購券2張；藝文券中獎號碼為「1」，共3734人獲得藝文券3張；市集券中獎號碼為「5」，共9823人獲得市集券4張；運動券中獎號碼為「4」，共1988人獲得運動券5張。合計共有10萬2061人獲得第三波熊好券感恩回饋禮。

陳志銘提醒，系統將於今下午自動派送至各中獎人的台北通APP票夾，使用期限則自今日起至3月31日，歡迎中獎幸運兒把握時間於北市內各熊好店家消費。

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