經濟學人：習近平厭惡巴拿馬運河交易 只能苦吞

美國投資公司貝萊德宣布將收購香港運營商長江和記多數旗下港口多數股權。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資公司貝萊德（BlackRock）支持的投資集團將以228億美元的價格收購香港長江和記（ck Hutchison，ckh）旗下港口公司的多數股權，這筆交易的起源和範圍共涉及23個國家的43個港口。英國經濟學人報導，該交易將使中國在全球港口網絡幾乎減半，並可能重塑世界海上貿易。中國的反應從最初的平靜到國家領導人習近平的憤怒情緒，雖然厭惡美國撐腰的巴拿馬交易協議，但若採取阻止行動將帶來更大損失。

3月4日，美國投資公司貝萊德宣布將收購香港運營商長江和記多數旗下港口多數股權。兩週後，中國表示反對的跡象開始更加明顯，中國當局對此進行監管審查的建議也是如此。但這兩種手段都不太可能阻止美國總統川普搶奪巴拿馬運河的野心。

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據報導，最近幾天，川普已向五角大廈請求採取軍事措施，以確保美國能夠進入巴拿馬運河。現在對許多相關人員來說，問題是中國願意在多大程度上抵制這項價值230億美元的交易，該交易將使中國全球港口網絡減半，並重塑世界海上貿易。

首次出現更強烈反對的跡像是在3月13日，當時中國政府監管香港的部門網站轉發對該協議的嚴厲批評。這篇最初發表在香港親中報紙《大公報》的評論文章稱，它「毫無骨氣」並且「出賣了全體中國人民」。報告並警告，該交易可能會損害中國的海上貿易和一帶一路全球基礎設施計劃。

中國政府的進一步表態顯示得到官方的認可。香港特首李家超3月18日進一步加劇收購案的衝擊影響力，他表示，公眾對該交易的擔憂值得「認真關注」。

《華爾街日報》隨後報導，中國領導人習近平對這筆交易感到憤怒；彭博稱，中國相關部門正在尋找潛在的安全或反壟斷違規行為。但中國中央宣傳機構或政府部門尚未直接譴責這項交易。週末訪問巴拿馬的中國代表團也保持低調，這表明習近平仍在權衡他的外交選擇。

經濟學人分析指出，中國政府部門似乎沒有正式的監管權力來阻止這筆交易，該交易不包括長江航運在香港和內地的十個港口，而且該公司表示，這筆交易「純粹是商業性」。

試圖破壞該協議對中國來說也是有風險，因為正當中美兩國正計劃進行領導人互訪時，此舉將加劇兩國之間的緊張關係。這不僅會證實川普關於中國「運作」巴拿馬運河的誇張說法，還會加劇國際社會對中國港口（包括歐洲和澳洲的港口）安全的擔憂。此外，隨著華為和字節組跳動（TikTok的所有者）等公司引發爭議，中國也可能加強對私營企業影響的審查。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員艾薩克·卡登（Isaac Kardon）和其他研究人員認為，這項問題的商業影響更為深遠。該協議可能允許美國像中國一樣利用其影響力，透過保證貨物流動或優先使用港口的協議來影響全球海上貿易；並結合其他措施，例如對使用美國港口的中國建造的船舶徵收費用，此舉還可能有助於抑制中國對美國的出口，包括經墨西哥的出口，長河控股在墨西哥擁有四個碼頭。

對中國來說，這筆交易的戰略成本也不像看起來那麼大。以軍事層面而言。艾薩克·卡登稱，中國企業20年前開始建設的全球港口網絡目前已覆蓋50個國家的93個外國港口，這些企業在這些國家擁有或運營至少一個碼頭。

不過，柏林智庫墨卡託中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）的雅各布岡特（ Jacob Gunter）認為，這些旨在重振美國出口和造船業的努力可能不會成功。即使該協議得以推進，中國仍將憑藉其在造船和航運領域的優勢以及其剩餘的港口，對海上貿易產生影響力。此外，如果利潤受到預期的全球貿易下滑的打擊，規模較小的港口網絡也許不是一件壞事。

這筆交易對於近期縮減港口業務的長江基建來說也頗具吸引力。貝萊德的報價相對於長江現金的市值而言有大幅溢價：交易宣布當天，長江現金股價上漲22%。

習近平的不滿是可以理解的。紐約智庫外交關係委員會的劉宗元（音譯，Zongyuan Zoe Liu ）表示，中國官員因此擔心顯得軟弱或反應遲鈍。習近平也希望中國私營企業在沒有政府干預的情況下更加「愛國」。

不過，習近平目前的首要任務是避免與美國爆發全面貿易戰，因為這對中國的影響可能會更為嚴重，他或許也希望就台灣問題達成妥協。考慮到川普對巴拿馬的關注，在145天的獨家談判窗口期內，也可能會有迴旋餘地從協議中劃出一些港口。對習近平來說，雖然讓步是「痛苦的」，但在當前情況下，採取阻止行動可能帶來更大損失。

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