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美國向歐洲多國要雞蛋遭拒絕 被笑「挨家挨戶乞討」

2025/03/23 19:38

美國雞蛋因為禽流感疫情造成嚴重短缺，商店架上經常缺貨。（路透）美國雞蛋因為禽流感疫情造成嚴重短缺，商店架上經常缺貨。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在禽流感導致雞蛋短缺後，向北歐芬蘭、丹麥、瑞典和歐洲荷蘭、立陶宛請求雞蛋供應，但已遭芬蘭拒絕，其他多國都不予正式回應，這種窘境在網路上引發嘲笑，批評者嘲諷美國在歐洲實施所謂的「挨家挨戶乞討」。

嚴重的禽流感疫情對美國的雞蛋生產造成巨大破壞。自2025年1月以來，已有超過3000萬隻母雞被撲殺。

美國雞蛋價格一年內上漲了159%。一些零售商已開始限量銷售。一些州報告稱，商業和家庭用雞蛋都出現短缺。

雞蛋短缺導致美國要求從歐洲國家進口雞蛋。根據丹麥農業出版物《AgriWatch》報導，美國聯繫芬蘭、丹麥、瑞典和荷蘭的官員。只有芬蘭的回應得到確認，他們拒絕了該請求。

最新報導指出，美國已與立陶宛接洽，探討潛在的雞蛋出口問題。立陶宛廣播公司LRT的通報證實，美國也已與立陶宛取得聯繫。立陶宛家禽協會會長吉蒂斯·考佐納斯（Gytis Kauzonas）證實了這一關聯。

美國駐華沙大使館與立陶宛工業官員舉行了會談。美大使考佐納斯向立陶宛商業日報《Verslo Žinios》表示：我們已經提供了所要求的信息，但尚未收到回覆。

美國大使館尚未就此次會談發表公開聲明。

在波蘭，也發生類似的討論。波蘭國家禽類和飼料生產商協會會長卡塔日娜·加沃龍斯卡 （Katarzyna Gawronska）向當地媒體透露，美國駐華沙大使館也已就雞蛋出口問題與波蘭進行了接觸。

由於疾病和品質法規的原因，美國歷來限制從歐盟進口雞蛋。這些限制仍然是一個主要障礙。歐洲供應商也面臨自身的短缺和合約義務。

由於類似的禽流感疫情和國內需求增加，多個歐盟國家都面臨雞蛋供應緊張的情況。

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