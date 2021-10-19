秀泰集團加碼投資高雄 2處影城11月起陸續開幕

秀泰集團總經理廖偉銘（左）拜會高雄市政府，並宣布捐贈3000組住宅用火災警報器，經發局長廖泰翔（中）頒贈感謝狀。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣流行商場及影城指標業者秀泰集團，拜會高市府洽談岡山、台鋁2處投資案進度，除了明年1月在岡山開幕的秀泰生活影城，也將接手MLD台鋁影城，現正重新裝修，今年11月將重新開幕。

秀泰集團總經理廖偉銘昨拜會高雄市經發局長廖泰翔，他表示，秀泰集團在全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。

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秀泰集團不畏疫情，持續投資高雄，除了目前正在施工、預計明年1月在岡山開幕的秀泰生活影城外，也將接手MLD台鋁影城，現正重新裝修，今年11月將重新開幕，兩投資案將為高雄創造更多工作機會。

經發局指出，秀泰集團已確定將進駐今年底前完工的「岡山樂購站前廣場」，該廣場A區街邊店，已於今年4月起陸續開幕，包含UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等知名業者都已進駐，至於B區複合商場及影城，將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。

廖泰翔強調，市府透過橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區，打造南北雙引擎，推動高雄產業轉型升級，吸引更多國際大廠投資落地，相信秀泰集團的投資，將滿足更多科技白領需求，經發局也將透過投資高雄事務所，指派專案經理服務，全力協助排除障礙，讓秀泰投資案，能如期如質開始營運。

有感日前城中城火災憾事，廖偉銘也宣布集團將捐贈3000組住宅用火災警報器，幫助弱勢家戶。市府則回頒感謝狀，將由消防局開放給獨居、低收、身障等三大弱勢族群申請。

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