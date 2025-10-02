關鍵原物料稅負減徵措施 卓揆：延長至明年3月底

行政院長卓榮泰今（2）日在行政院會聽取農業部陳報「中秋節穩定民生物資價格及供應」報告。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（2）日在院會聽取農業部陳報「中秋節穩定民生物資價格及供應」報告後表示，中秋節是台灣重要的民俗節慶，對於各類應節的農漁產品，例如文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚及白蝦等，請農業部持續監控批發市場的行情變動，落實各項調配的供應措施，確保市場供貨無虞。而行政院已核定關鍵原物料稅負減徵措施，延長至明（115）年3月底。

卓揆指出，雖然國內整體物價上漲情勢目前趨於平穩，惟民眾感受深刻的外食費、食物類及房租年增率等仍相對偏高。受到當前輸入性通膨及氣候異常等不確定性因素干擾，民生物價尚有波動風險，請「物價聯合稽查小組」密切掌握商品價格動態，不定期啟動稽查。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，行政院已核定關鍵原物料稅負減徵措施，延長至明（115）年3月底，進口黃豆、玉米、小麥的營業稅免徵，小麥關稅全免、烘焙用奶粉、奶油、冷凍牛肉的關稅減半，以及汽、柴油、水泥等貨物稅調降，以減輕業者營業負擔，穩定民生物價。卓院長也請經濟部、財政部及農業部，持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者發揮關懷與愛心，將降稅優惠回饋消費者，讓所有國人都能過一個平安健康及溫暖的中秋節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法