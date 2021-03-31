中科廠製程回收水達85％ 水湳再生水廠完工後每日再提供1萬噸

中科管理局長許茂新（右二）表示，中科廠商全力配合節水（記者蘇金鳳攝）

［記者蘇金鳳／台中報導］中市水情嚴峻，中科管理局長許茂新表示，中科的廠商製程用水回收率達85%，會再努力節水，而各廠商的備援水約有2天，中科管理局則有2至3日，會共體時艱，度過旱象。

中科管理局長許茂新（右）表示，中科廠商全力配合節水（記者蘇金鳳攝）

中科管理局局長許茂新今日與台中市長盧秀燕及中科用水端3家公司包括園區廠商友達光電董事長彭双浪、聯亞科技總經理包鐘鳴總經理、亞東氣體協理楊世鵬協理共同簽訂水湳再生水用水契約。

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中科管理局長許茂新表示，中科廠商全力配合節水（中科管理局提供）

中科管理局使用科學園區作業基金出資2億元經費，建設台中園區再生水輸配水設施；配合中央補助台中市6.6億元，於水湳經貿園區規劃興建水湳再生水廠，完工後將每日提供1萬噸再生水給中科園區廠商使用。

許茂新表示，廠商基於社會責任，願意購買水費比自來水高的再生水，此一「水湳再生水計畫」為中部地區第一個科學園區使用區外系統再生水的示範案例，要讓備援機制更充足，是歷史的一刻

許茂新表示，配合中央指示，園區要節省15%，園區全力配合節水措施，非常努力回收製程所使用的水，園區未產生任何狀況。

許茂新表示，園區廠商有2天儲水量，管理局則有2至3天儲水，現在水情嚴峻，廠商都盡力在做開源，製程回率85%，而且製程可做調整，也進行水車演練。

許茂新表示，中科每天過去用水量14.6萬噸，努力節省下，減為13.2萬噸，備援水有41噸，可使用2至3日，后里有20萬噸，加起來有61萬噸。

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