武漢肺炎》口罩國家隊收到陌生感謝狀 東培董座笑瞇瞇

2020-03-18 23:56

鄭文燦拜會東培工業公司董事長陳成。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎疫情延燒，生產口罩的關鍵是軸承組件，桃園市長鄭文燦17日拜會東培工業公司中壢廠致謝；鄭文燦臉書18日下午轉載PO出一段影片，當東培工業董事長陳成唸出來自陌生人的感謝信時，笑瞇瞇邊唸邊說「覺得這真好、這真好」；鄭文燦也在貼文標註「我也覺得幸福」。

陳成在鄭文燦拜會時很開心拿出一封信，他說，是一名陌生民眾給的「感謝狀」，信內容如下：「 陳董事長，謝謝您對台灣的付出，患難的時代，需要挺身而出的英雄，英雄的價值不是在改變時代，而是在喚醒更多人的追隨，而產生巨大無比的力量，因為您讓台灣再度受到他人的囑目，台灣因為有您們而驕傲！ 」

陳成說，寫這封信的民眾住台北，他不認識，收到信後，讓他深刻感受到面對這場全球性的疫災，「台灣真的很團結」。

鄭文燦在臉書PO文說，昨天拜會東培工業公司，向每位口罩國家隊隊員致謝，也加油打氣，會中陳成很開心拿出陌生民眾送給他的卡片分享，看陳成全程帶著笑意唸完整封信，「我也覺得幸福」。

鄭文燦提到，東培公司是台灣最大的軸承製造商，提供高鐵、汽車、自行車等軸承零件，軸承算是工具機裡面的心臟，沒有軸承的話不能動，口罩國家隊曝光後，大家才發現，原來台灣有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商，桃園的企業奉獻心力，也讓國際可以看見台灣的實力。

鄭文燦臉書影片：

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