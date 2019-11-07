政府推智慧電表大幅減少停電時間 2024年建置300萬戶

2019-11-07 14:18

經濟部向行政院院會提出有關推動智慧電表的進度報告，圖左1為經濟部次長曾文生。（記者李欣芳攝）

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動能源轉型，正力推安裝智慧電表，經濟部今天向行政院院會提出報告表示，智慧電表已完成全國高壓大用戶布建，至於一般家庭的低壓用戶布建目前已完成31萬戶，將加速推動，預計2020年完成100萬戶，2024年完成300萬戶，占總用電82％。

智慧電網有3大功能，包括提升再生能源穩定性、加快復電速度和促使用戶節能，在加快復電速度部分，經濟部表示，由於應用人工智慧操作自動化開關迅速隔離故障區間，預計可將非故障區間復電時間由50分鐘降為5分鐘，大幅減少用戶停電時間。

經濟部指出，高壓AMI已完成全數2.8萬戶，含用戶服務資訊系統，掌握總用電60％。低壓自2017年起布建，在2018年完成20萬戶，目前已完成31萬戶。

行政院今天召開的院會聽取經濟部報告「智慧電網推動現況及未來規劃」，行政院長蘇貞昌表示，發展再生能源是國際趨勢，也是政府推動能源轉型政策的重要目標，然而再生能源中的太陽能與風力發電，易受季節氣候影響，具發電較不穩定的特性，而傳統電力網路無法滿足這些發展需求，因此「智慧電網」的建置與開發，有其重要性。

蘇貞昌指出，推動智慧電網不但可確保電力穩定供應，並可達到大幅增加再生能源併網量、提升用戶供電品質；在搭配智慧電表後，用戶可瞭解逐時用電情形，也可促使用戶改變用電習慣，發揮節能效果。

不過，蘇貞昌也說，在達成電力系統穩定運轉方面，為增加再生能源加入併網供電，應加強再生能源即時發電的預測，結合氣象預測及發電即時監測等資料，增加電力調度精確性，並搭配儲能系統建置。

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