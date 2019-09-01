台股風險仍在 短期要觀察這3件事

2019-09-01 12:28

美中貿易戰發展將持續牽動全球股市敏感情緒，法人建議，短期台股盤勢應觀察3要點。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕因美中貿易戰干擾，上週全球股市震盪激烈，台股上沖下洗，台股風險仍然存在，美中貿易戰發展將持續牽動全球股市敏感情緒，法人建議，短期台股盤勢應觀察3要點，包括美中貿易戰、美國聯準會本月是否降息、相關VIX、黃金、美債殖利率、人民幣變化。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，短期盤勢觀察三要點，第一是美中貿易戰是否再度開戰，後續3000億商品課徵關稅拉到25%；第二、美國聯準會9月可能降息，歐盟有望QE，資金持續寬鬆救經濟；第三、VIX、黃金、美債殖利率、人民幣仍是觀察重點，短期風險仍存。

楊遠瀚分析，經濟數據短期雖下滑，但聯準會、歐盟刺激經濟，加上旺季拉貨，對盤勢應不用太悲觀，然因指數目前已位於高位，外資近期賣壓較集中在權值股，中小型股較有表現空間，盤面上電子可關注Server、5G、部分手機功能擴大滲透如屏下指紋，明年題材包括Mac鍵盤剪刀腳、Mini Led等產業，傳產可關注生技、健身、紡織、汽車等產業。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來金融市場深受美中貿易議題影響，過去一週股市波動很大，投資市場情緒深受中美貿易左右。不過，在美中雙方陸續釋出軟化態度，有基本面利基的個股或題材，還有跌深族群，都出現相對凌厲的反彈走勢。

在科技股方面，廖哲宏表示，今年雖然持續受到美中貿易的不確定影響，但預期部分科技公司仍有望受惠，包含：中國廠商正加速非美系供應商的認證與佔比，台灣的PA廠商以及IC設計業者紛紛看到訂單提升的機會。

另一方面，部分科技公司受惠東南亞以及台灣的布局，從去年以來也陸續看到轉單效應，這兩者都是這一波美中貿易不確定的市占率提升受惠者。在布局主軸上，包括5G、物聯網、人工智慧，以及真無線藍芽耳機仍將是中長期成長動能。

廖哲宏表示，以5G為例，包括5G基地台的布建、5G手機的推出，非但沒有受到貿易戰紛擾不斷的影響，反而受惠於中國電信運營商積極布局5G，以及華為積極推出5G手機及中國5G市場加速發展。

此外，廖哲宏表示，原本市場對於科技旺季效應成長幅度可能受到部分高庫存影響所抵銷的擔憂，也在近期因半導體庫存調整出現進入尾聲，有所緩解，伺服器相關訂單歷經近一年的調整，加上生產基地的調整，關稅影響鈍化，近期甚至出現短期庫存訂單回補。

展望後市，廖哲宏表示，隨著半導體庫存逐漸回到健康水準，預期將有助於支撐半導體先進製程第四季需求狀況依舊維持強勁。除此之外，預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大，也將是帶動半導體2020年成長的主要動能之一。

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