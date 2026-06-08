〈財經週報-台股看盤〉AI打破景氣週期 台股迎來多主線爆發

台股高檔洗盤！外資短線針對台積電、聯發科等權值股進行獲利了結，引發週五盤中閃崩。（中央社）

■江明鴻

台股本波行情的核心，已不只是AI題材帶動電子股上漲，而是AI基礎建設需求正在改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式。事實上，AI並未讓景氣週期消失，而是以新需求不斷接棒，延長製造業循環，並讓台灣從過去景氣循環的受惠者，轉變為全球AI基建擴張的核心供給端；言下之意，當AI需求由GPU、先進製程，擴散至CPU、ABF、網通設備、MLCC、先進材料、廠務工程與檢測設備，台股正迎來「AI多主線爆發」與本益比重估的階段。

COMPUTEX效應鈍化 台積電、聯發科遭外資提款

回顧近期盤勢，COMPUTEX 2026展期效應鈍化，台積電、聯發科及台達電等大型電子權值股面臨外資龐大的提款壓力，導致大盤在上週五一度重挫逾1,400點，終場大跌606點。不過，短線急跌反映市場在高檔對評價與籌碼變化更敏感，但並不代表主趨勢反轉。

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近期資金持續在不同族群之間輪轉，反而是多頭行情中相對健康的現象；尤其部分「老AI」因相對評價較低，重新吸引資金回流，短期有機會出現補漲。不過，資金輪動速度很快，投資人需留意資金移動方向，避免在情緒過熱時追高。

從基本面觀察，台灣經濟出現明顯結構性變化。台股5月以來漲幅已超過11%，背後並非單純資金行情，而是AI基建需求持續升溫，帶動台灣AI供應鏈維持高速成長。4月外銷訂單年增48.1%，其中電子與資通訊產品在外銷訂單中的比重已接近八成，創歷史新高，顯示台灣外需結構正快速往高階科技集中。

更關鍵的是，過去電子景氣多受到庫存循環左右，但本輪循環中，AI伺服器、半導體、雲端基建與資料中心需求持續接力，使台灣出口擴張延續近30個月，超越製造業上升循環常見的24個月水準。

AI資本支出擴散效應下 台股設備、材料 與光通訊有戰略優勢

產業趨勢方面，AI正從生成式AI邁向代理AI，Token使用量快速成長，硬體需求也由核心運算擴散至更完整的供應鏈。第一波AI行情聚焦GPU與先進製程，但接下來市場焦點將更分散、也更深，從ABF載板、交換器、光通訊，到先進製程材料、廠務工程與檢測設備，均有機會受惠AI資本支出擴散。這是台灣在AI時代的獨特優勢，也是市場持續重新評估台股結構性價值的原因。

不過，投資人近期仍需注意三項風險。第一，產業分化仍明顯，AI供應鏈強、傳產偏弱，顯示非AI族群復甦並不平均；第二，資金輪動過快，短線漲幅大的個股容易受外資調節或評價修正影響；第三，若後續出現基本面供需反轉、資金面緊縮，將是判斷行情是否進入反轉的重要訊號。

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展望後市，在全球AI資本支出尚未降溫、台灣內需仍具韌性的背景下，台灣今年GDP成長率後續不排除仍有上修空間。投資人應依自身持股水位調整策略，持股比重高者可在相對舒服的位置分批減碼，持股比重不高者則可逢回檔尋找加碼機會。配置上，仍應以AI相關受惠族群為核心，並搭配光通訊、太空衛星等具正向趨勢的產業。若對產業研究不深，或不熟悉加減碼操作，也可透過台股基金參與台灣AI結構性成長機會。（作者為富蘭克林華美投信FT臺灣Smart ETF（00905）基金經理人）

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