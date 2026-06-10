吸金超過2500億美元！傳SpaceX超額認購近4倍

知情人士表示，SpaceX已吸引超過2500億美元的投資人需求。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士週二（9日）透露，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX所發行的股票，已吸引超過2500億美元（約新台幣7.92兆元）的投資人需求。這將是史上規模最大的IPO（首次公開發行），遠超過該公司原本預計籌得的750億美元（約新台幣2.37兆元）。

《路透》報導，知情人士透露，這次超額認購為原定發行規模的3.5到4倍，銀行和投資人認為，這是市場需求強勁的最新證據。知情人士指出，做多基金（Long-only）下了相當可觀的訂單，另名知情人士則稱，馬斯克曾短暫參與和潛在投資人的Zoom會議。

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知情人士表示，公司目前仍處於市場推廣過程中，SpaceX總裁肖特威爾（ Gwynne Shotwell）和財務長強森（Bret ​Johnsen）預計將在曼哈頓的摩根士丹利與大約300名機構投資人進行午餐會，這場活動將由大摩聯席總裁辛克維茲（Dan Simkowitz）主持。

在週四（11日）下午確定IPO價格之前，投資人的需求仍可能出現變化。SpaceX先前已率先公佈，計劃以每股135美元的固定價格，發行5.556億股股票，並於隔（12）日開始交易。

認購數字反映出人們感興趣的程度，而非最終分配的結果，最終結果將在定價時確定。知情人士也提到，一些大型機構投資人往往會在IPO最後階段才提交訂單。

SpaceX即將上市之際市場正處於極度的波動，那斯達克指數在週五（5日）創下超過1年來最大跌幅後，週二（9日）再度走低，比特幣下跌2.8％，價格相較1月高點已跌37％。不過，一些分析師推測，市場下跌的一個因素可能是SpaceX的買家為了籌集IPO資金，而拋售手中持股。

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