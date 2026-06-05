財經青紅燈》赴中國金融檢查 須持續推動

金管會公布「金融三業」對中曝險，持續降逼近新低；至於本國銀行對中曝險占淨值比重，已經寫下最低紀錄。（記者王孟倫攝）

從趨勢來看，本國銀行對中國曝險是「節節下滑」，不過，從風險考量評估，距離上次金管會赴中國金融檢查，已經是2019年的事情，當然會引起不少疑慮或質疑；由於金管會累計長達7年沒有執行實地金檢，雖然國銀對中曝險部位持續減少，但赴中國金檢仍不可中斷、喊卡。

根據最新統計，今年3月底國銀對中國曝險金額為7638.57億元，較去年同期的8945.7億元，年減14.61%，若以金額來看是「史上次低」。國銀對中國曝險，已經逼近史上最低水位，較過去大幅下降；銀行業基於風險考量，自行減少調整持有部位，是再好不過的事情。

請繼續往下閱讀...

不過，國銀曝險的一項核心議題是「金融檢查」，但這涉及兩個層面，一方面，必須要立法院通過預算，如果沒有經費，當然無法啟動金檢，畢竟這是「跨海金檢」，工程浩大；另一方面，想要赴中國跨海金檢，最大挑戰跟難題是要取得中方主管機關的同意，也就是地主國的配合，但以目前兩岸互動狀況來看，恐怕難有進展。

儘管有人認為，海外金檢可以採取「替代方案」，例如由台灣總行進行檢查、或海外分行提供書面報告等；但如果遲遲不能親臨現場，只能透過「場外監理」的話，實際的監理效果顯然大打折扣，恐流於「虛應故事」。

赴中國執行金檢，不單只是金融監理的層面，這還涉及敏感的兩岸議題，需要對方願意同步配合，主動提供各項監理資料，完全無法操之在我。

因此，針對兩岸跨境監理，我方只能持續與中方進行溝通，畢竟，金融監理是「雙向」不是「單向」，對彼此金融機構都是多一層安全保障，從長遠來看，這是互蒙其利的。（王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法