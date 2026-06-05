LTN經濟通》美國政治深層變化 對台政策新定位？

美國共和黨的英文為Republican Party，簡稱為GOP。其代表顏色為紅色，吉祥物為大象。

美國保守派轉向「新保守主義2.0」

〔財經頻道／綜合報導〕美國保守派智庫學者近日撰文警告，若台灣落入中國共產黨手中，美國與整個西方世界都將付出巨大代價，呼籲華府加速對台軍售與武器交付，並深化美台軍事合作，並深化美台軍事合作與聯合訓練，以維持印太地區的戰略平衡。

近年來，美國政治正出現深層變化，2024年美國大選民主黨不但丟掉白宮寶座，連參議院多數也被共和黨取代，共和黨也持續在眾議院維持優勢。之後《紐約時報》於2025年撰文，全球民粹主義運動持續興起，民主黨的問題不在於黨派領導人，而是整個民主黨尚未意識到當前歷史巨變的重要性。

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一份2024年的調查顯示，約6成美國人認為「體制已破裂」，近7成相信「政治與經濟菁英忽視普通民眾」，而這股焦慮情緒是川普崛起的核心背景。共和黨比民主黨更有效地適應了時代精神的轉變，川普成功重新塑造共和黨，講述了一個清晰的故事：精英正在糟蹋美國。

他將一個主張自由貿易的政黨變成了保護主義政黨，將一個國際主義政黨變成了一個孤立主義政黨。《紐約時報》引用政治評論家George F. Will分析指出，川普以革命性手法顛覆保守派傳統價值，將行政權力推向極端，形成以總統為核心的對抗體制政治架構。

外媒分析指出，今日的美國保守派，已從冷戰後主張全球化與自由市場的傳統共和黨，轉向更強調國家安全、供應鏈自主、反中戰略與文明衝突的「新保守主義2.0」。

美國國會大廈。（歐新資料照）

「MAGA」民粹保守主義徹底重塑共和黨

美國保守派是什麼？美國保守派以共和黨為主要政治代表，核心理念為強調個人主義、自由市場經濟、傳統社會價值及強勢國防。過去以雷根（Ronald Reagan）時代為代表的共和黨，強調自由貿易與全球化；但川普崛起後，代表的「MAGA」民粹保守主義徹底重塑了共和黨，強勢翻轉為強烈保護主義、經濟民族主義及美國優先（America First）的「川普主義」。

《華盛頓郵報》也指出，今日保守派與過去最大差異之一，在於其逐漸淡化傳統自由市場信仰，轉向更強烈的國族主義與文化保守路線。

至於在政治地緣方面，根據《BBC》報導，今年5月中旬，川普與中國國家主席習近平會面，「台灣問題」再次浮上討論檯面。

而美國保守派智庫Heritage Foundation（傳統基金會）近期撰文警告，若台灣落入中國共產黨手中，不僅將改變印太戰略平衡，也可能重創美國與西方世界在科技、軍事與經濟上的優勢。

報告指出，台灣掌握全球最先進半導體供應鏈，尤其在人工智慧（AI）晶片、高效能運算與先進製程領域，已成為全球科技產業無法取代的關鍵。

美國國旗。（歐新資料照）

台灣是決定美中競逐勝敗關鍵



保守派學者認為，一旦中國掌控台灣，不僅可能讓北京在全球晶片供應鏈取得主導權，也將進一步削弱美國在西太平洋的軍事嚇阻能力。因此，近年共和黨內部對台灣的支持力道持續升高，甚至逐漸形成跨派系共識。

中經院院長連賢明則表示，在安全層面，美國智庫都認為川普不可能放棄台灣，主要有3大原因，首先，川普不願被講成放棄台灣的美國總統；再者，川普的國安報告提到台灣8次，說明國安團隊對第一島鏈相當重視；此外，中美互相競爭已成定局，台灣是決定勝敗的重要支點。

外媒分析指出，今日美國保守派對台灣的支持，與冷戰時期支持反共盟友的思維有高度相似性，但又加入了AI與科技供應鏈的新因素。換句話說，台灣如今不只是民主盟友，更被視為「西方科技體系核心」。

部分保守派甚至認為，美國過去對中國的接觸政策（Engagement Policy）已宣告失敗。

《紐約時報》分析指出，現在的美國保守派已普遍不再相信「中國經濟發展後會走向自由化」的理論，而是認為中國正在利用全球化擴張自身影響力，因此必須透過科技、經濟與軍事手段全面競爭。

而AI浪潮的出現，更進一步強化了這種危機感。事實上，台灣並非唯一被美國保守派視為關鍵戰略盟友的地區。

美國保守派智庫警告，若台灣落入中國共產黨手中，不僅將改變印太戰略平衡，也可能重創美國與西方世界在科技、軍事與經濟上的優勢。（彭博資料照）

以色列是美國在中東的安全夥伴

在中東，以色列長年同樣被共和黨與保守派視為美國全球戰略的重要核心。外媒分析指出，從以色列到台灣，美國保守派近年逐漸形成一套新的外交思維：亦即透過支持具戰略價值的盟友，維持美國在全球秩序中的主導地位。

根據Heritage Foundation發布的《U.S.–Israel Strategy》報告中指出，美以關係是美國最具戰略意義的夥伴關係之一，其基礎是共同的民主價值、共同的區域威脅，以及數十年來在安全、經濟、外交和技術領域深化合作的承諾。

報告認為，近年來，中東局勢日益動盪，美國及其盟友與以中國共產黨、伊朗、北韓和俄羅斯為首的敵對修正主義勢力軸心之間的競爭日益激烈，美國若削弱對以色列的支持，將可能讓伊朗等反美勢力進一步擴張影響力，進而動搖美國在中東地區的戰略主導權。

報告還指出，以色列已成為美國不可或缺的安全夥伴，推動區域經濟整合和發展，並在親美區域架構中扮演核心角色，該架構旨在促進區域穩定，遏制伊朗及其他極端勢力。以色列的戰略位置、先進的軍事能力和情報專長使其成為美國應對區域威脅和維護自身利益不可或缺的盟友。因此，多數美國保守派長期主張，華府必須持續維持對以色列的軍事援助與安全承諾。

以色列長年同樣被共和黨與保守派視為美國全球戰略的重要核心。（彭博資料照）

台灣是維持印太戰略平衡的重要支點

外媒分析指出，如今部分美國保守派也開始以類似邏輯看待台灣問題，認為台灣不只是民主盟友，更是牽制中國擴張、維持印太戰略平衡的重要支點，尤其在AI與半導體成為全球科技競爭核心後，台灣的重要性已遠超過傳統地緣政治層面。

不過，保守派內部並非完全沒有分歧。川普主義崛起後，共和黨內部同時也出現更強烈的「孤立主義」聲音。部分MAGA派人士主張，美國不應過度介入海外衝突，而應優先處理國內經濟、移民與社會問題。因此，在援助烏克蘭、對外軍事承諾等議題上，共和黨內部其實存在明顯拉扯。

在現今政治動盪不確定、AI競爭與全球供應鏈重組的大背景下，半導體、能源、軍事科技與供應鏈安全已逐漸被視為國家安全的一部分，也使全球政治與科技競爭逐漸融合。

外媒分析指出，在AI時代來臨後，全球競爭的核心已逐漸延伸至半導體、供應鏈與關鍵科技領域。尤其台灣在先進晶片製造上的角色，以及以色列在中東安全與科技領域的重要性，都使其戰略地位持續受到華府高度關注。

未來華府將如何在「美國優先」、全球戰略承諾與對中競爭之間取得平衡，以及對外政策將如何持續影響台灣、中東與全球供應鏈局勢，仍將是國際社會值得關注的焦點。

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