財經青紅燈》全民共享經濟紅利

總統賴清德520就職兩週年拋出重大利多，包括：提供0到18歲每人每月5000元成長津貼、未參加其他社保的家庭主婦每月至少領5000元國保老年年金等。（資料照，記者塗建榮攝）

總統賴清德520就職兩週年拋出重大利多，包括：提供0到18歲每人每月5000元成長津貼、未參加其他社保的家庭主婦每月至少領5000元國保老年年金等。事實上，近幾年台灣經濟成績亮眼，帶動稅收大幅成長，但產業發展失衡、所得差距擴大等問題也浮現，加上少子化、高齡化等人口結構變遷，總統拋出成長津貼、國民年金加碼等措施，不僅讓全民共享經濟紅利，也有助於改善少子化問題等，整體方案值得肯定。

根據主計總處資料，2025年台灣經濟成長率8.68%、創15年新高，今年第一季經濟成長率13.69%、創近39年單季新高，遙遙領先美、歐、中、日、韓等主要國家，預料今年經濟成長率可望上修至8%以上。由於近幾年經濟成長動能強勁，主計總處預估今年人均GDP（國內生產毛額）達4.4萬美元，相較2015年人均GDP僅2.27萬美元，10年來台灣人均GDP增加逾2萬美元，幾乎翻倍，目前台灣人均GDP已超車日、韓。

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然而，不論在哪一個國家，經濟紅利要雨露均霑幾乎不可能，通常經濟景氣愈好，所得差距反而擴大。因此，過去政府發放3倍券、5倍券及普發現金，同時透過租金補貼、育兒津貼、租稅減免等縮小所得差距，這次政府再拋出成長津貼、國民年金加碼、育嬰住宅減稅等措施，有助於讓全民共享經濟成長果實。不過，儘管政府稅收增加、財政狀況改善，但勞保潛藏債務持續增加、健保財務壓力仍沉重，因此，除了發放津貼或減稅之外，政府也應思考如何改善勞健保財務問題。（鄭琪芳）

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