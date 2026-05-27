盤勢分析》4萬4曇花一現 高檔換手加劇

群益期貨指出，台股挑戰4萬4000點關卡後，獲利賣壓便湧出拉回整理，目前在台股輪漲結構不變下，短線台股仍可以持續樂觀操作。（資料照）

美股休市一天，據傳美伊兩國有望於本週內達成為期60天的停火協議，消息一出國際油價跌幅擴大，西德州原油每桶一度跌破90美元關卡，激勵台股昨日早盤跳空開高，聯發科（2454）與台達電（2308）帶領大盤攻高，一度大漲453.23點，首度攻上4萬4000點大關，可惜調節賣壓大舉湧現，台積電（2330）翻黑拖累加權指數跟著下跌，上下震盪747.86點，因被動元件相關個股全數進入處置，資金轉進能源電力、載板、散熱、記憶體、矽光子等相關族群，加權指數終場下跌119.03點，收在4萬3525.37點，4萬4000點曇花一現，成交量1.52兆元，再創新天量。

統一證券分析，台股日KD指標與RSI指標持續交叉向上，顯示短期多頭攻擊動能正在加速，MACD指標若能順利翻紅，將有利於波段攻勢的延續，惟外資台指期空單逾5萬口，季線正乖離居高不下，加劇高檔換手的震盪力道，操作上可保持適度的資金彈性，建議分批布局AI權值股。

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群益期貨指出，台股挑戰4萬4000點關卡後，獲利賣壓便湧出拉回整理，目前在台股輪漲結構不變下，短線台股仍可以持續樂觀操作。

三大法人昨合計買超473.9億元，其中外資買超355.5億元、投信買超69.3億元、自營商買超49.1億元；外資台指期昨加空2933口，累積外資台指期淨空單逾5.43萬口。（記者卓怡君）

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