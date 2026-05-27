股東會速報》台塑化：今年獲利拚優於去年

輪胎大廠正新昨股東會全面改選董事，正新創辦人羅結的次子羅才仁回鍋接任正新董事長，姐夫陳榮華正式卸任，擔任一般董事。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化（6505）昨日舉行股東會，董事長曹明表示，今年國際油價劇烈波動，會多元採購替代料源，同時擴大「台塑石油APP」異業合作，會員目標破百萬，更進一步新建回收廢食用油的設備，擴大生產永續航空燃油，完工後產量將迎來下一波的成長。

台塑化董座曹明於股東會表示，將多元採購替代料源、力拚更亮眼的成績單。（記者張慧雯攝）

台塑化總經理林克彥則說，面對美伊戰爭，台塑化無法取得足夠原料，今年營收可能沒辦法達成目標，不過，戰事造成市場供應趨緊，煉油產品的利潤比往年好，台塑化今年獲利應可達成內部目標，曹明也表態「希望今年獲利優於去年」。

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正新董事改選 羅才仁回鍋接董座

〔記者楊雅民／台北報導〕輪胎大廠正新（2105）昨日股東會全面改選董事，正新創辦人羅結的次子羅才仁回鍋接任正新董事長，姐夫陳榮華正式卸任，擔任一般董事；副董事長由原總經理李進昌升任；總經理則由第三代羅元隆接任。

羅才仁表示，面對全球輪胎市場的激烈競爭，正新新經營團隊已訂定核心成長引擎，積極打入歐洲高階汽車供應鏈，已與全球BMW德國原廠1、2系列轎車、BMW Group MINI車系，以及福斯多款德國出廠新車深化合作。

同時，重兵布陣印度與印尼（雙印市場），持續加大這兩個全球機車及汽車成長速度最快市場的滲透率，以全球化的宏觀戰略分散地緣政治風險，拓展下一波營收高峰。

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