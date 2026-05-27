世芯：ASIC成長動能超車GPU

世芯昨召開股東會，世芯董事長沈翔霖（右）主持。（記者卓怡君攝）

ASIC是世芯的DNA

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）昨日召開股東會，世芯董事長沈翔霖表示，雖然過去三年GPU（繪圖處理器）主導整體AI運算市場，但ASIC（客製化晶片）具備成本效益、差異化優勢，未來有機會取代部分GPU的只有ASIC，儘管ASIC的市場規模要超越GPU可能還需要一段時間，不過，ASIC目前成長動能比GPU更強，正進入新一波高速成長期，強調ASIC是世芯的DNA，看好未來營運成長動能。

3奈米專案5月開始放量 下半年營運大爆發

世芯去年因少掉大客戶AWS一個世代的產品，營運陷入陣痛期，隨著大客戶AWS回籠，最新3奈米AI加速器專案於5月開始放量，世芯下半年營運迎來新一波爆發動能。沈翔霖強調，ASIC是世芯的DNA，公司成立以來方向從未改變，專注在ASIC領域長達20年，過去5到10年，市場並不看好ASIC，認為一個設計只能服務一個客戶，和通用型晶片的數量落差太大，但隨著AI運算需求走向客製化，ASIC具備產品上市時間縮短、成本效益與差異化的優勢。

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未來世芯持續推動3奈米與2奈米先進製程設計服務，強化布局超大規模雲端服務商、客製化系統及AI新創企業等市場，並持續擴展北美市場，若客戶有CPU相關ASIC的需求，世芯也不會缺席。

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