客戶訂單排到半年後 穎崴：不缺席矽光子測試

台股股后穎崴董事長王嘉煌（中）表示，AI需求比預期「好太多」，今年營收創新高無虞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、台股股后穎崴（6515）董事長王嘉煌昨指出，AI驅動半導體產業比預期「好太多」，大家都忙著擴產，目前客戶對穎崴產能需求很旺，訂單已排到5至6個月以後，這是公司成立以來首見的盛況，今年營收創新高無虞，隨著新產能開出，穎崴有信心逐月及逐季走高。

王嘉煌表示，受惠AI帶動半導體產業進入新一波高速成長循環，公司在高階測試介面策略布局效益持續顯現，全球AI相關客戶需求維持強勁，下半年營運展望樂觀，並對全年營運目標達成充滿信心。

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王嘉煌強調，全世界只有台灣是唯一供應鏈相當完整的地方，從材料、前段晶圓廠到後段封測廠，已成為全球高階AI產品重要生產基地，目前半導體同業都忙著擴產，希望用最快的速度增加產能，包括穎崴在內。

他說，AI客戶端需要測試的晶片數量越來越多，高階測試每顆晶片的時間也大舉拉長，這對穎崴及測試設備商都受益；穎崴目前每天忙著消化客戶的訂單，這是過去從來沒有發生過的情形。

在台續擴產 北美建廠評估2擇1

穎崴也規劃前往美國投資設廠，王嘉煌表示，因客戶釋出的需求量高於原先評估，公司可能擴大投資規模，評估地點有兩個，一個是台積電（2330）所在的亞歷桑納州，另一個是特斯拉計畫設立大型晶圓廠的德州達拉斯。

王嘉煌表示，穎崴今年前四月HPC與AI產品應用營收占比已達68%，其中北美客戶營收占比逾80%，顯示北美客戶是公司的重中之重。因應客戶訂單需求，穎崴正全力擴充自製探針產能，估計上半年月產能將達600萬支，下半年到年底可提升至900萬支；明年隨新廠建置完成並於第二季投入量產，整體月產能預計可達1400萬支，進度比原預期提前，規模更大。

明年Q2探針月產能1400萬支

穎崴也擴增測試座產能，高雄仁武租賃新廠已於今年4月啟用量產，另仁武自建新廠將於本週五動土，預計2027年第二季投產，總面積約6300坪。王嘉煌並表示，AI、HPC客戶對新廠產能需求非常確定，除了加速擴產，公司也積極輔導既有協力廠商與驗證新供應商，希望提高產能與交期彈性。穎崴未來兩年資本支出為30至40億元，主要投入擴產與研發，尤其是矽光子相關測試，穎崴絕不會缺席。

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