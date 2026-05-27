ESG評鑑聚焦永續力 信義房屋付諸行動多年

ESG評鑑聚焦企業永續，信義房屋「社區一家」計畫從服務社區延伸至地方創生，環境面也投入諸多生態行動，永續實踐從企業本業擴散到其他面向。（信義房屋提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕公司治理評鑑明年起將轉型為ESG評鑑，從環境、社會與治理三面向檢視企業的「永續力」。事實上，多項新增指標所要求的行動，信義房屋早在數年前付諸實行。信義房屋表示，相關指標與企業既有投入方向逐步對齊，也讓公司更確信，持續落實既有經營原則，是推動永續發展的重要基礎。

觀察指標變化，治理面持續強化董事會對永續議題的參與程度；環境面則從碳排管理與能源使用，進一步延伸至自然資本管理，將生物多樣性政策、自然碳匯策略及其推動成果納入評核，並要求揭露具體行動與成效，標準逐步接軌國際趨勢。

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信義房屋長期以「該做的事，說到做到」作為決策原則，將利害關係人影響與長期價值納入經營判準。除公司治理架構外，在社會面投入最久的「社區一家」計畫從服務社區延伸至地方創生，是本業影響力外溢的具體實踐。

在環境面向上，信義房屋早已布局。2019年於馬來西亞沙巴環灘島推動造林與海洋保育，陸域規劃約60公頃範圍進行森林復育，種植原生與高固碳樹種；海洋面則推動海龜保育與海草復育，在專業團隊指導下建立孵化與監測機制，已協助數千隻幼龜回歸海洋，逐步建構綠碳資產並積極開發藍碳資源。

在生物多樣性方面，公司自2020年起透過社區一家計畫支持辜嚴倬雲植物保種中心推動瀕危植物復育計畫，認養多種極度瀕危物種，其中琉球暗羅在悉心照料下，於2025年觀測到世界最大蛾類「皇蛾」棲息的食性共生奇景。

2022年信義房屋更進一步提出生物多樣性承諾，參與國內「自然與生物多樣性倡議平台」，訂定2030年與2050年階段性復育目標，回應國際自然正成長（Nature Positive）與「30x30」保育行動。

此外，2024年信義房屋與林保署合作，在台東金峰鄉推動長達20年的造林計畫，導入紅檜、台灣肖楠等原生樹種，並透過分區經營與長期監測，記錄到超過60種動植物。實務上，造林與維護由在地原住民工班參與，結合對地形與氣候的熟悉經驗，透過持續的生態調查與社區交流，形成兼顧自然碳匯與社區連結的長期機制。

信義房屋表示，這些行動並非為因應制度而生，而是企業長期經營決策下「該做的事」。從生態復育、社區回應到氣候行動，公司不限縮在房仲本業附加永續標籤，而是持續擴展對整體環境與社會的實質影響。

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