北市堅持地下化 台電︰工期多4年

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區傳出用電卡關！民進黨台北市長參選人沈伯洋（右圖）昨表示，台電已提出各式供電方案，是北市府一直拖延；台北市長蔣萬安（左圖）表示，一定會在輝達總部完工前蓋好臨時變電所。（記者田裕華攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，輝達今在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，但卻傳出用電卡關！據透露，北市府與台電針對新建變電所是採取地上或地下化仍未達共識，而北市發電自給率僅二％，先前松湖超高壓變電所經歷數十年才化解，若事關北士科用電的文林變電所一拖再拖，屆時輝達大樓蓋完了、變電所恐仍無法完工。

輝達執行長黃仁勳日前被問及台灣能源議題時表示，台灣若要支撐產業的成長，能源供應能力勢必得跟上腳步；經濟部昨回應，AI（人工智慧）大爆發激發全球用電成長，台灣肩負半導體製造業重責大任，早已優先超前部署，AI用電已納入整體評估。

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針對輝達落腳北士科的用電爭議。台電坦言，北士科原本未特別規劃變電設備，但因應園區所需，臨時加大用電量後，需要另外興建新的變電所；台電採取臨時變電所、正式變電所雙軌並行。但北市府優先評估「地下化」方案，而台電主張，基地位於基隆河堤旁，地下型設施有淹水風險，且工期長達九年，若採「地上化」，工期可縮短至約五年，雙方遲未有共識。

相關人士直言，若北市府繼續堅持地下化，很可能造成輝達大樓蓋完了、但變電所還無影，使用量體勢必受限；且依據台電規劃，前置作業需時兩年，在取得施工許可後二十個月才可加入系統，最晚明年初必須開始蓋臨時變電所，才能先支援園區初期供電需求。

他強調，台北市雖然擁有翡翠水庫用水發電，但發電自給率僅二％，先前松湖變電所延宕超過二十年，許多指標大案受到影響，既然有前車之鑑，北市府理應清楚，文林變電所將是下一個國內產業用電需求指標大案；北市府若一再堅持，「文林變電所恐淪為松湖翻版」。

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