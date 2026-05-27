輝達供電又推中央？ 沈伯洋︰北市拖1年

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區傳出用電卡關！民進黨台北市長參選人沈伯洋（右圖）昨表示，台電已提出各式供電方案，是北市府一直拖延；台北市長蔣萬安（左圖）表示，一定會在輝達總部完工前蓋好臨時變電所。（記者田裕華攝，資料照）

台電早已提供各式變電所方案 蔣萬安︰今再與台電開會

〔記者陳政宇、董冠怡、何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區牽扯用電問題，台北市長蔣萬安日前責推「國家整體的能源政策」。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨表示，台電提出各式供電方案，變電所已拖了一年，是北市府一直拖延；強調北士科問題核心是輸配電與城市治理，不是缺電。蔣萬安則反擊，沒有正確能源政策如何穩定供電，並指公運處今會與台電開會討論方案細節。

沈伯洋出席台灣客社記者會前直言，檢討能源政策及檢討變電所是兩件事情，輝達執行長黃仁勳提到的是「Energy（能源）」，而非「Electricity（電力）」。

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沈伯洋表示，供應電需要變電所，就好像供水需要水管一樣，變電所已經拖了一年，台電提出各式各樣的方案，台北市政府卻一直拖。若等到輝達都進駐了，電力供給的變電所還沒有辦法完成的話，實質上要招商就會變得非常困難。

松湖變電所延宕20年 勿重蹈覆轍

市議員許淑華昨於市政總質詢詢問市長蔣萬安，台北市到底準備好了沒？並以延宕超過廿年才動工的松湖變電所為例，示警避免重蹈覆轍，攸關士北用電需求，必須正視能源基礎建設問題。對此，蔣說，公共運輸處今日與台電將再開會討論，一定會在輝達總部完工前蓋好臨時變電所。

至於變電所設置進度，蔣萬安表示，已盤點北士科用電需求，短期先由仙渡變電所供電，後續一定會在輝達總部完工前，蓋好臨時變電所。他說，台電去年提出文林變電所的方案後，雙方一直密切討論，並且逐漸收斂；根據台電提供的期程，（臨時變電所）保守估計二十個月、兩年內可以蓋好。永久變電所的部分，市府希望地下化，台電也願意評估，等台電回覆，就可以推進。

許淑華強調，能源基礎建設不只是台灣的問題，全球都有，各國都要積極處理，希望蔣萬安親自跟行政院共同討論，接下來該如何把基礎建設做好，地方與中央合作，而非各說各話上演口水戰。黃仁勳已經提出警示，希望蔣虛心接受。

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