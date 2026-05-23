台股4月漲點創紀錄 散戶3指標爆表

全民瘋股市！向來被視為散戶信心指標的證券劃撥存款月底餘額更暴增三七四二億元，衝上四兆三〇二八億元，改寫歷史新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕全民瘋股市！中央銀行昨日公布四月國內金融概況，本國自然人（散戶）成交金額一舉突破二十兆元大關；向來被視為散戶信心指標的證券劃撥存款月底餘額更暴增三七四二億元，衝上四兆三〇二八億元，雙雙改寫歷史新高；融資餘額也同步攀升至六三八五億元新高水位。

4月證券劃撥存款餘額衝上4.3兆

AI（人工智慧）熱潮席捲全球，加上台積電領軍衝鋒，台股四月一度衝破四萬點大關、創史上最大單月漲點，也締造歷史天量紀錄，不但外資法人大買台股、散戶大軍也積極參與。

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央行：5月成交量續旺

央行官員表示，四月股市成交量「非常大」，單日成交量經常超過兆元，市場熱度明顯升溫，五月看起來熱度也持續延續中。

從投資人結構觀察，本國自然人四月成交比重升至五十三％，外資比重也升至三十六．三％，本國法人略降至十．七％，但三大族群成交金額都比三月增加，只是自然人與外資增加幅度更大。

以成交金額來看，本國自然人四月成交金額首度突破二十兆元，來到二十．二九兆元；外資成交金額十三．八八兆元；本國法人四．〇八兆元。

此外，外匯存款餘額九兆一四四九億元，為近半年新高。官員指出，出口商因出口與獲利增加，部分資金暫泊銀行體系，這也反映台灣經濟基本面良好。

外國人新台幣存款餘額二二一五億元，則為二〇二四年九月以來高點；官員表示，市場熱絡時，外資資金也可能短暫停泊於新台幣存款帳戶。

股市熱絡同步反映在貨幣數據上。央行公布四月M1B年增率升至八．二五％，創二〇二二年六月以來新高；M2年增率則升至六．四五％，為二〇二三年九月以來高點。

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