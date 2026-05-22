南亞科：DRAM缺貨到明年底

南亞科21日召開股東常會，總經理李培瑛受訪表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）供需缺口可能延續到明年底。（中央社）

客戶要求簽長約、最長3年 2028年也會是成長年

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠南亞科（2408）昨召開股東常會，總經理李培瑛於會後受訪表示，DRAM市場持續供不應求、缺貨漲價，預期市場供需缺口將延續到明年底，後年也會是成長年；目前許多客戶要求簽署長約，最長簽約期限達3年，思科等4家客戶認購南亞科私募股票閉鎖期達3年，南亞科也承諾供貨給他們3年。

AI改寫記憶體景氣循環

李培瑛表示，AI需要DRAM進行高強度運算和高速資料傳輸，這種需求是結構性、持續性的需求，正重塑DRAM產業從過去高波動的週期性市場，轉變為相對穩定成長的市場；受惠AI對高速運算與資料傳輸的強勁需求，市況持續供不應求，南亞科訂單能見度極高，這種供需吃緊的狀況極有把握持續到明年底，後年也將維持成長態勢。

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李培瑛指出，低功耗DDR4市場缺口很大，為滿足客戶的急迫需求，公司並沒有急著增產DDR5，DDR5的產量將依據新客戶的需求逐步提升，全年占比可能超過原先預估的10%，將看客戶需求靈活調配DDR4、DDR5的生產彈性。

南亞科也正開發客製化的超高頻寬記憶體，頻寬將不受JEDEC標準的限制，而是根據客戶需求量身訂製，目前進展順利，預計2027年貢獻較明顯營收。

拚3年總產能增80~100%

對於產能擴充計畫，李培瑛表示，新廠預計明年第一季開始裝機，明年底至後年逐步貢獻產出，新廠採用新製程，月產能規劃可增加3萬多片，預計2至3年後，南亞科總產能將增80%至100%，有機會實現翻倍目標。

對中國記憶體廠擴產，李培瑛認為，中國廠過去十多年就不斷擴產，產能規模已達南亞科的5倍之多，目前已趨穩定，南亞科也以差異化對策因應。

針對三星罷工延期，他表示，罷工與否對市場影響應僅是短期效應，長期來看仍會回歸穩定。

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