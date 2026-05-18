國銀Q1海外獲利290億 創同期新高

金管會公布第一季本國銀行海外分支機構獲利二八九．九億元、創歷年同期新高，年增八．六％。（資料照）

美國地區年增11.8億 增額居冠

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布第一季本國銀行海外分支機構獲利二八九．九億元、創歷年同期新高，年增八．六％；主要海外分支機構中，香港、美國、日本均創歷年同期新高，尤其美國地區獲利成長最強、年增十一．八億元，為國銀海外獲利增額最多區域。

金管會銀行局表示，國銀海外獲利增加，主因放款成長，利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少；但受匯市及債市行情影響，投資及其他淨收益減少。

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至於國銀海外獲利前五大國家或地區，依序為香港、美國、新加坡、中國及日本。其中，香港一直有國銀「獲利金雞母」之稱，根據統計，國銀在香港獲利金額高達一三三．九億元、年增五．一％，占整體海外獲利四十六％。銀行局分析，主因呆帳費用減少、手續費淨收益增加。

新加坡以獲利三十四．二億元居次，年增二十二．五八％，主因三大獲利來源均增。美國獲利三十二．六億元居第三，創歷年同期新高，年增五十六．七三％，主因三大獲利來源均增，加上呆帳費用減少。

中國年減近20％ 五大區域唯一衰退

排名第四的中國首季獲利二十二．四億元、年減十九．七一％，為五大區域唯一衰退；主因受債市及匯市波動影響，投資及其他淨收益減少。日本獲利十六．七億元排第五，創歷年同期新高，年增率七％。

此外，新南向國家第一季獲利七十五．一億元、年增十．三億元，創歷年同期新高，因三大獲利來源皆增。

銀行局表示，新南向國家中，以新加坡增六．三億元最多、澳洲增一．四億元次之；越南則減一．九億元較多，因投資及其他淨收益減少、增提個案呆帳。

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