華許將接掌Fed 獨立性受考驗

美國參議院13日以54票對45票，通過56歲前聯準會（Fed）理事華許接替15日將卸任的鮑爾，出任聯準會新主席。（法新社）

參院以54比45票通過人事案 得票差距創Fed最小紀錄

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國參議院十三日以五十四票對四十五票，通過五十六歲前聯準會（Fed）理事華許接替十五日將卸任的鮑爾，出任聯準會新主席；此投票結果凸顯這項任命的黨派對決，為聯準會成立以來最具爭議的領導層轉移，並考驗其政治獨立性。

彭博報導，華許以聯準會有史以來最小的正反得票差距接掌該機關。民主黨陣營只有賓州參議員費特曼違背黨意，支持華許，同黨的紐約州參議員吉利布蘭德未投票。共和黨人則全數力挺華許。

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聯準會主席提名人獲得跨黨派支持是常態而非例外，在二〇〇〇年葛林斯潘甚至贏得參院一致支持，持續擔任聯準會主席。

川普︰華許將立即降借貸利率

華許面臨的首要挑戰，為能否維持聯準會不受政治壓力影響做出利率決策的傳統。華許在任命聽證會上矢言，在其領導下，聯準會的貨幣政策將維持「嚴格的獨立性」；但多次抨擊鮑爾降息不夠快的川普已明確表示，他預期華許將立即降低借貸利率。

受伊朗戰爭推升油價影響，美國四月消費者物價指數、生產者物價指數雙雙飆高；BCA Research美國債券首席策略師斯威夫特指出︰「如果我們聽到華許的首次發言是關於降息的鴿派主張，將是債券市場的一大問題；這會引爆通膨預期風險，導致長天期殖利率曲線失控」。

路透報導，華許長期的政策偏好是縮小聯準會的資產負債表。聯準會縮表意謂政府對國債需求顯著下降。如果聯準會沒有向市場提供流動性，金融環境將趨緊。

聯準會減少購買公債也將增加公債供應量，進而降低債券價格，推升長天期殖利率。摩根士丹利美國利率策略師托比亞斯說，市場仍試圖釐清華許的資產負債表政策，此議題最終將影響國債供應動態與期限溢價。

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