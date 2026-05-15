台股創高大暴走！記憶體、ABF載板、高價股跳水，指數跌逾200點震盪逾800點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在科技股推升，美股4大指數週四全面收紅，道瓊突破50000點，而台積電ADR勁揚4.48％，受此激勵，台股週五在台積電開盤大漲，指數開盤漲78.67點，以41830.42點開出，在晶圓雙雄領漲，IC設計、矽智財、光電、半導體、電子通路等電子股全面跟進，加上金融股也全面大漲，傳產也普遍走揚，指數開高走高，漲657點，來到42408點，再創新猷。

然在台股再創新高，投資人逢高調節，台積電股價一度回到平盤，而聯電也從高點118元，一度回到111元，小漲4元，至於記憶體、IC設計、矽智財等熱門股，也全面翻黑，指數急殺翻黑，回測41543點，跌207點，指數上下震盪865點。

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週四美國股市上漲，科技股提振市場，投資人也消化了整體穩健的經濟數據，並關注川習會的進展。道瓊工業指數上漲370.26點、0.75%，收在50063.46點。標普500指數上漲0.77%，那斯達克指數則上漲0.88%，費城半導體指數上漲0.46%，台積電ADR勁揚17.92美元、4.48%，收在417.72美元。

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