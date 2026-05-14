淨值轉負 森崴能源6月23日下市

正崴及旗下森崴能源、永崴投控昨發布重訊，公告森崴能源第1季每股虧損6.73元，同時淨值轉虧、為負1.82億元。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕正崴（2392）、永崴控股（3712）及森崴能源（6806）昨日聯袂召開重大訊息記者會，由於森崴能源子公司富崴能源承包台電離岸二期風場，因認列預期合約損失，慘遭銀行收回約35億元資金額度，無法支應寶崴海事持續營運，再度需認列背書保證等相關損失，森崴能源首季虧損達18.49億元、每股虧損6.73元，同時，森崴淨值轉虧、為負1.82億元。根據證交所規定，淨值為負數已觸動下市規定。證交所昨晚公告，森崴自5月15日起併加採行分盤集合競價交易方式，且自6月23日起終止上市。

Q1每股大虧6.73元

森崴能源表示，去年依會計準則及審慎原則，認列富崴能源台電離岸二期風場預期合約損失，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」查核報告，致使部分授信銀行主張依授信合約加速條款辦理，或於授信到期後不予展延，總計被抽走35億元，致整體財務結構遭受巨大衝擊，營運週轉金明顯不足。

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同時，風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款及其單方所主張的增額款項，2筆款項皆須由台電履約爭議調解案件的55億元追加款中保留支應，使森崴短期資金調度壓力遽增，無法支持新加坡寶崴海事繼續營運，而寶崴海事亦無能力償還欠款，森崴能源與富崴能源需認列背書保證相關損失，今年第1季財務報告淨值轉為負數。

森崴能源強調，接下來透過引進策略投資、資產活化與處分、爭取展延活化資金、成本控管與樽節4大方式改善財務結構，公司會持續推進台電離岸二期工程，確保如期如質完工，並與台電、金融機構、供應商及各合作夥伴保持密切溝通，降低外部因素對營運影響。

不過，外界質疑，寶崴海事無法繼續營運，森崴如何進行進行台電離岸二期工程？若要從國外租借相關作業船隻，成本將暴增，如何負擔得起？從寶崴到富崴再到森崴，甚至進一步影響正崴與永崴，台電離岸二期這個錢坑，要填平恐怕不太容易。

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