布局Q4油氣 中油董：最緊張時刻已過

中油董事長方振仁昨表示，中油已著手布局第四季的油氣調度，第四季供應沒有問題。右為經濟部長龔明鑫。（記者廖振輝攝）

中油規劃增資 主計總處研議撥補

〔記者廖家寧／台北報導〕中東局勢動盪影響國際能源供應與價格飆漲，導致中油財務虧損擴大。中油董事長方振仁昨表示，最緊張的時刻已經過去，中油已著手布局第四季的油氣調度，第四季供應沒有問題。經濟部長龔明鑫則指出，中油明年會提出一六〇〇億至一七〇〇億元的增資計畫，主計總處也會研議是否有撥補機會。

立委昨在立法院經濟委員會上關切國內油氣安全存量，能否穩定供應？龔明鑫說，目前油品備用存量約一四〇至一五〇天，天然氣存量約十二天，皆高於法定安全存量。此外，六、七月油氣調度已大致完成，現正針對第四季安排調度。

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方振仁說，天然氣在中東局勢緊張之際已完成調度，目前情況較和緩，中油已開始第四季油氣調度的相關規劃，應是沒問題。原油部分，雖荷姆茲海峽尚未完全開放，但主要產油國已採取替代方案，包括沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等，替代方案包括透過管線輸送原油至紅海港口，或以船隻對接方式在海峽外轉運，目前均在進行中。另，部分國家開始實施限油措施，台灣目前不會受到影響。

立委亦關切中油去年負債比高達九十三％，虧損擴大下恐跌破淨值警戒線，中油是否有財務改善計畫？方振仁強調，一定不能跌破，中油不僅向經濟部提出增資計畫，也向八大行庫專案融資。

龔明鑫補充，專案融資部分已由行政院協助協商完成，增資部分，中油規劃未來四年增資三五〇〇億元，明年先提出一六〇〇億至一七〇〇億元增資；此外，主計總處也會研議今年是否有撥補機會。

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