英勇防搶》中信銀忠孝分行行員 獲北市府表揚

「人才」是中信金控最重要的資 產，中國信託慈善基金會董事長 辜仲諒表達欽佩及感謝勇敢的同 仁，成功化解搶案危機，是最高 水準的表現。（中信金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕4月24日中信金控旗下子公司中信銀行忠孝分行發生搶案，所幸中信銀行忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，28日獲北市府表揚，市長蔣萬安讚許中信銀行行員機警應對，保護民眾人身財產安全有成，展現中信銀行扎實訓練及高度專業能力。

忠孝分行行員堅定守護中國信託企業核心價值的具體作為，成為中國信託同仁之典範，中信金控獨立董事楊聲勇、中信育樂董事長陳國恩、中信銀行個人金融執行長楊淑惠、大股東中國信託慈善基金會董事長辜仲諒27日聯袂前往忠孝分行慰問。

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楊聲勇代表中信金控肯定第一線同仁恪盡職守，將人身安全放在最優先的位置，以專業與責任感，攜手警方化解危機，在沒有人員及資產受損的情況下，守住最重要的安全底線。

「人才」是中信金控最重要的資產，也是中信金控創辦人辜濓松所堅守傳承的經營核心，亦於本次的事件中體現其價值。辜仲諒表達欽佩及感謝忠孝分行同仁勇敢及沉穩應對，在面對危機與利益面，以守護人身安全為第一位，是最高水準的表現。

辜仲諒強調，中國信託之所以成為台灣金融業者的領先指標，就是因為所有同仁認同We are family的品牌精神，中國信託就像是相互支持的大家庭，以將心比心、待人如親的態度落實企業文化；辜仲諒感佩同仁的無懼，更讚許這群同仁是值得學習的榜樣。

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