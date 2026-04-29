盤勢分析》中小型股止跌 關注美股財報週

台股收在昨日最低點3萬9521.73點，成交量約1.04兆元。（資料照）

在輝達、美光等美國科技股大漲帶動下，台股多頭昨日一早再度發動攻勢，靠著聯發科（2454）、台達電（2308）等大型權值股拉抬，盤中一度上漲484.6點，再次攻上4萬點，記憶體族群連2天強勢演出；至於中小型股在台積電（2330）休息後，又見資金回流，經過2天的崩跌後出現止跌，矽光子、機器人等相關族群重新振作。然而上檔獲利了結賣壓出籠，外資又大舉調節，導致指數上下震盪達579點，4萬點連2天得而復失，最後一盤台積電又遭狙擊，加權指數由紅翻黑，終場下跌94.9點，收在昨日最低點3萬9521.73點，成交量約1.04兆元。

啟發投顧副總容逸燊分析，美股本週超級財報週開跑，Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、蘋果將接棒登場，市場關注AI資本支出、雲端需求的成長；同時間Fed將展開利率政策會議，在美伊衝突的不確定性背景下，市場普遍預期將維持利率不變，中小型股拉回反倒成為上車機會，包括CPO、低軌衛星、被動元件，可逢低承接，主力資金無法一次撤退完畢，跌深後都將有反彈空間。

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統一證券指出，隨著AI龍頭輝達上漲4%，市值創史上新高，加上中東局勢因伊朗釋出和解信號而有所轉圜，市場焦點將重回基本面，預期指數將高檔震盪盤堅。目前的重頭戲在於本週美科技巨頭財報及iPhone 18傳出3大升級，有望帶動蘋概股轉機。建議投資人將資金集中於具備先進製程與規格升級題材的權值領頭羊，操作上低接不追高。

3大法人昨合計賣超341.02億，其中外資賣超392.98億元、投信買超48.44億元、自營商買超3.51億元；外資台指期淨空單昨增加1646口，累積外資台指期淨空單逾4.58萬口。

（記者卓怡君）

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