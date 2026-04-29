看旺AI基建需求／廣達深化雲端 仁寶重返成長

仁寶董事長陳瑞聰在最新營業報告書中指出，集團將2026年視為重返成長軌道的重要一年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠廣達（2382）董事長林百里在最新營業報告書中表示，隨著生成式AI應用從模型訓練逐步走向推論，人工智慧基礎建設需求持續升溫，帶動AI伺服器、高效能運算、網通設備及雲端運算相關產品需求成長，廣達集團將持續深化AI與雲端產品布局。

林百里表示，全球資訊科技產業正持續朝向高效能運算、雲端服務與AI應用發展，公司核心業務除筆記型電腦外，近年雲端企業解決方案已成為主要成長動能，涵蓋伺服器、儲存設備、網路設備及資料中心整合方案。隨著AI推論需求增加，以及企業加速導入智慧化應用，AI伺服器與高速運算平台需求可望延續。

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廣達看好邊緣AI與機器人商機

除了既有產品線之外，廣達也持續擴大新興應用布局，鎖定邊緣AI、智慧醫療、智慧製造、智慧家庭、車用電子及實體人工智慧等領域，並看好機器人相關應用將成為下一波成長契機。

仁寶德州AI新產能添柴火

仁寶（2324）董事長陳瑞聰則在最新營業報告書中指出，集團將2026年視為重返成長軌道的重要一年，看好人工智慧應用與AI基礎建設需求持續強勁，將以AI伺服器與北美新產能作為雙引擎，推動下一波成長，其中美國德州新產能成為重要柴火。

陳瑞聰表示，仁寶持續擴大海外產能配置，推動北美投資案，總投資規模達5.29億美元（約新台幣167億元），美國德州新產能預計今年下半年量產，同時台灣與越南廠區亦陸續擴建，以提升供應鏈韌性，並因應客戶對區域布局多元化需求。

除了AI伺服器之外，仁寶「5+1事業」轉型計畫持續推進，非PC業務營收占比已由25%提升至29%，並朝40%目標穩健邁進；同時透過創新研究院深化前瞻技術、創新投資與設計實踐能力，從傳統代工走向「ODM 2.0」升級路線。

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