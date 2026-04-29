落實台美21世紀倡議 美國快遞簡易通關 5/12起門檻放寬

財政部關務署表示，落實「台美21世紀貿易倡議」，自今年5月12日起，自美國進口低於2500美元的快遞貨物可採簡易申報單通關。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，為落實「台美二十一世紀貿易倡議」，自美國報運進口（裝貨港國別為美國）快遞貨物適用「簡易申報單」辦理通關門檻，由新台幣五萬元放寬為低於二五〇〇美元（約七．九萬台幣），自五月十二日起實施，初估影響三．二萬件快遞貨物，可縮短通關時間及成本，促進雙方貿易便捷化。

關務署說明，根據「空（海）運快遞貨物通關辦法」規定，完稅價格未逾新台幣五萬元，才可以簡易申報單辦理通關。不過，「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定於二〇二四年十二月十日生效，依規定應於協定生效後三年內，放寬自美國進口快遞貨物適用簡易申報門檻的限額為「低於二五〇〇美元」。因此，關務署修正「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定通關作業要點」，自今年五月十二日起實施。

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關務署提醒，新制實施後，業者仍應遵守規定，凡涉及輸入規定（如食品）或應課徵貨物稅（如藍牙音響）等，仍應以一般進口報單辦理通關。

另，為利業者及民眾查詢進口美國快遞貨物完稅價格是否符合門檻，海關將於關港貿單一窗口網站的「台美二十一世紀貿易倡議每旬進口快遞簡易申報單完稅價格門檻」網頁，定期公告每旬適用簡易申報單的新台幣門檻，並提供電子報訂閱；以四月二十五日台幣即期賣出價計算，五月上旬門檻為七萬八八八七元，五月中旬門檻尚待公告。

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