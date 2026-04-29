美301調查 卓揆︰估7月有結果

針對美方啟動301調查，行政院長卓榮泰表示，估計7月左右也許有最終結果。（記者廖振輝攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）近期針對「產能過剩」與「強迫勞動」議題，對包括台灣在內的多個經濟體啟動三〇一條款調查。行政院長卓榮泰昨天於立法院答詢指出，美方將於四月廿八日及五月五日召開兩場公聽會，預計七月左右看能否達成最終結果。

至於立委憂心衝擊汽車等產業，卓強調，政府首要目標是確保當初爭取到「十五％且不疊加」的優惠待遇及單獨豁免項目。

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立法院昨繼續進行施政總質詢，針對美方啟動三〇一調查，卓榮泰在院會答詢指出，美方預計於四月廿八日就「產能過剩」、五月五日對「強迫勞動」展開公聽會，公聽會結束約一週內，若美方對我方提出意見，政府將依據事實加以說明；由於美方是對多個國家進行調查，估計七月左右也許有最終結果。

民進黨立委吳秉叡質詢表示，產業界面對調查最擔憂的是「不確定性」，以汽車業為例，消費者因期待關稅降低，是不是能買到便宜車，導致今年市場買氣遲緩。對此，卓榮泰說，政府最大目的是確定時間讓業者安心，並確保當初談判取得的十五％稅率、不疊加優惠及國家單獨豁免項目；卓揆認為，回到原談判內容對台灣競爭力與產業保護最完整周到，目前部分單獨豁免品項尚未完全確定，正朝此方向努力。

他並強調，在談判過程中，若有赴美實體會談，返台後均會清楚交代；至於視訊或公文往來雖較難即時公開，但一旦有重大突破，將優先舉行產業座談會進行「關懷之旅」說明。

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