農業部︰濕莢收購 增花生農競爭力

農業部推動花生濕莢交易、設立聯合乾燥中心，以及擴大集團產區，增強農民競爭力。（資料照）

美國花生進口占比不到1% 加工廠也偏愛國產品 喊話勿擔憂零關稅叩關

〔記者林哲遠、楊媛婷／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）取消美國花生進口關稅，外界憂心將衝擊本土花生農。農業部長陳駿季昨在立院受訪時說，這次對美談判內容雖尚未實施，但台灣應趁此機會做有效的產業轉型；農業部也提出「濕莢收購」方案，省去農民自行烘花生殼的辛勞，讓農民只負責種植，後續加工、冷鏈由集團栽培經營，並以品牌行銷確保國內品牌優勢。

至於國產花生價是否會受衝擊，農業部表示，美國進口的是去殼後的調味加工用花生，顆粒大且較硬，國內花生加工廠認為，若改用美貨須大幅改變製程增加成本，因此仍會用國產，政府也會透過政策引導讓國產花生保持優勢。

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農業部次長胡忠一說，國產花生市占率達七十五％，主要進口國為印度、阿根廷、巴西，各占總體花生進口量四十二％、廿二％、十％，美國花生去年進口占比不到一％；今年迄今花生進口量約八九〇〇噸。

胡忠一表示，為加強國產花生競爭力，三年前導入濕莢交易，並建立區域烘乾設備中心來協助農民，可節省至少八元成本；去年國產去殼花生與帶殼花生一期作每公斤價格各一六〇元、八十八元，二期作每公斤一五〇元、八十元，且因口味與若儲存不當易有黃麴毒素等，國人更傾向國產品。

目前國產花生有七成加工，一成會留保種，二成蒸煮或焙炒後鮮食，栽種面積約一．五萬公頃，相關農民人數約三萬人。胡忠一表示，ART還需立院審議，若無政策引導，估有二到三成花生農恐受影響，後續將與主要產地雲林、彰化合作，推動濕莢交易、設立聯合乾燥中心，以及擴大集團產區，也會輔導部分花生農轉作外銷需求旺盛的甘藷與毛豆。

對於有特定媒體頻操作花生議題，外界憂盤商將壓低收購價，胡忠一舉美國火雞肉開放進口時擔憂衝擊，但事實為國人更愛國產，籲農民不用擔心。

學者︰保障消費者權利 加工產品應標示原產地

中興大學應用經濟學系教授黃炳文表示，農產品開放在全球趨勢下已勢不可擋，但若進口原料經加工為食品後，產地可標為台灣，未來這類產品原料應有明確產地標示，以保障消費者知的權利。

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